«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής», αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της».

«Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει», σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

«Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο Ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο TikTok».

Τέλος, τονίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

Σημειώνεται πως ο κ. Ξυλούρης, προσερχόμενος στην αίθουσα του Κοινοβουλίου που συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή, κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο ανέφερε ότι «θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα» και κατέστησε σαφές πως δεν απαντά σε ερωτήσεις επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Υποστήριξε δε ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα και ότι η δημόσια έκθεσή του τον έχει οδηγήσει σε προσωπικό και οικογενειακό αδιέξοδο. «Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω», ανέφερε, προσθέτοντας: «επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε κανένα ερώτημα, είναι θέμα τιμής της δικής μου και της οικογένειάς μου». Με αυτή τη διατύπωση, προανήγγειλε επί της ουσίας ότι θα αξιοποιήσει πλήρως το δικαίωμα σιωπής.

Το υπόμνημα που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές»)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γεώργιου Ξυλούρη του Βασιλείου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, Ασήμι Δήμου Γορτύνας.

1.- Εισαγωγή.

Έχω κληθεί με την υπ’ αριθμ. 90/4-12-2025 κλήση και σύμφωνα με τα αρ. 144 επ. του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και του άρ. 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με γνώμονα την ανάδειξη τυχών ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».Εξάλλου, από τον συνδυασμό των αρ. 145 παρ. 1 και 2 και 147 του Κανονισμού της Βουλής προκύπτει ότι η βουλή κατά την παρούσα διαδικασία «έχει όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών καθώς και του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών», ενώ οι εξουσίες αυτές ασκούνται «σύμφωνα με τους όρους και τις διατυπώσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

2.- Πραγματικά περιστατικά.

Τον τελευταίο καιρό έχουν διαρρεύσει στα μ.μ.ε. πλήθος εγγράφων, αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για πορεία, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία.

Συγκεκριμένα, έχει διαρρεύσει στον Τύπο το «διαβιβαστικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δυνάμει του οποίου συνεδριάζει η παρούσα επιτροπή, στο οποίο αναφέρομαι ως βασικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μου, προϊόν ανακριτικής πράξης που συνδέεται άρρηκτα με την ιδιότητα του υπόπτου στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης ή αυτεπάγγελτης προανάκρισης.

Αναφέρονται, μεταξύ πολλών άλλων, όλως ενδεικτικώς, στο σχετικό έγγραφο τα ακόλουθα: «Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Γεώργιου Ξυλούρη, παραγωγού από την Κρήτη που αναφέρεται στην δήλωση του Ευάγγελου Σημανδράκου. Συγκεκριμένα Γεώργιος Ξυλούρης και μέλη της οικογένειάς του δήλωναν ψευδή αριθμό ζώων, καθώς και επιλέξιμες εκτάσεις εκτός Κρήτης, στα νησιά Χίος και Πάρος».

Επιπλέον, έχει διαρρεύσει στα μ.μ.ε. σχετικό πόρισμα της «Αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», του οποίου, ομοίως δεν έχω πρόσβαση. Συγκεκριμένα, σε σχετικό αίτημά μου προς γνωστοποίηση αυτού έλαβα την υπ’ αριθμ. 640/Γ/2025-19.11.2025 απάντηση, όπου γίνεται σαφές ότι η Αρχή θεωρεί πως τα συλλεχθέντα στοιχεία είναι επαρκή για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση και έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, χωρίς να μου χορηγείται το σχετικό πόρισμα.

3.- Νομικό πλαίσιο

Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφ. α΄ ΕΣΔΑ: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα η δίκαια, δημόσια και εντός λογικής προθεσμίας από

ελασή του να δικαστεί ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο…».

Άρθρο 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ: «Κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για αδίκημα τεκμαίρεται ότι είναι αθώο έως τη νόμιμη απόδειξη της ενοχής του».

Άρθρο 14 παρ. 3 περ. ζ’ ΔΣΑΠ (Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα): «Κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ποινικό αδίκημα απολαύει, σε πλήρη ισότητα τις ακόλουθες τουλάχιστον εγγυήσεις: α)…. β) …. γ)…., δ)…., ε) …. ζ) να μην εξαναγκάζεται να καταθέσει εναντίον του εαυτού του ή να ομολογήσει την ενοχή του.».

Άρθρο 223 παρ. 4 ΚΠΔ: «4. Ο μάρτυρας δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη».

Άρθρο 244 παρ. 3 ΚΠΔ: «Προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο ή χωρίς τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων της παρ. 1 εδ. β΄ απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Άρθρο 100 ΚΠΔ: «1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. 3. Η άσκηση του δικαιώματος σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος των υπόπτων και των κατηγορουμένων».

Από τις παραπάνω αυξημένης τυπικής ισχύος αλλά και εθνικές διατάξεις προκύπτει ότι το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και 14 παρ. 3 περ. ζ΄ του ΔΣΑΠ και συνδέεται με το δικαίωμά του, του ΕΔΔΑ, αφού, θα αποτελέσει εν συνόλω αντικείμενο δημόσιας προβολής και καταγραφής, γεγονός που εκ των πραγμάτων θα αναιρέσει το δικαίωμα που ορίζει το άρθρο 244 παρ. 3 ΚΠΔ. Θα καταστεί δε πρακτικά αδύνατη η μη αξιοποίηση πρόσβαση των αρμόδιων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών στη μαρτυρική κατάθεση που θα παράσχω ενώπιον Σας και αφορά την ίδια υπόθεση, προϊόν του ίδιου διαβιβαστικού εγγράφου της Ευρωπαίας Εισαγγελίας, χωρίς μάλιστα να έχω εγώ οποιαδήποτε πρόσβαση στο υλικό της σχηματιζόμενης από την τελευταία δικογραφίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δηλώνω ότι θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία, κάνοντας, όμως, χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου.

Αθήνα, 11.12.2025

Με τιμή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

Οι διάλογοι του Ξυλούρη με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι ο Ξυλούρης δεν έχει την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορούμενου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ο Βασίλης Κόκκαλης ζήτησε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία κατά του μάρτυρα, ενώ το ΚΚΕ μέσω της κας Διαμάντως Μανωλάκου αναρωτήθηκε εάν ο μάρτυρας «ήρθε με κάποιους σε συμβιβασμό για να μην μιλήσει». Ο κ. Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά ανέφερε πως «δεν μπορεί να μας λέει ότι δεν γνωρίζει γιατί δεν είναι νομικός» ενώ ο κ. Κώστας Μπούμπας από την Ελληνική Λύση τον κάλεσε «ως παιδί της λεβεντομάνας Κρήτης να μιλήσει γιατί το οφείλει στους συντοπίτες του» όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γιώργος Ρούντας από τη Νίκη σημείωσε πως ο κ. Ξυλούρης «έχει νομική και ηθική υποχρέωση να καταθέσει. Δεν μπορεί στα ΜΜΕ να λέει ότι θα μιλήσει με αποκαλύψεις κι εδώ όχι. Είναι κατηγορούμενος; Όχι. Άρα έχει υποχρέωση μαρτυρίας».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιτέθηκε στον μάρτυρα λέγοντάς του πως: «Έχετε το θράσος να λέτε ότι ξεφτιλίζεστε για έξι μήνες. Επί 6 μήνες ξεφτιλίζετε τον τόπο σας και τους συντοπίτες σας. Βγήκατε στα ΜΜΕ και λέγατε ότι θα μιλήσετε και κάποιοι σας μάζεψαν. Σας μάζεψε η οικογένεια Μητσοτάκη. Έχουμε διαδικασία αλληλοεκβιασμού. Έχει ανακοινώσει ότι έχει φορτηγό με στοιχεία και τώρα θέλει να τα κρύψει. Το δικαίωμα σιωπής το επικαλέστηκαν και άλλοι κολλητοί του Μητσοτάκη. Είστε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Το μόνο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας είναι να δώσετε στοιχεία. Αντιλέγουμε στην στημένη μεθόδευση που είπατε στον μάρτυρα να επικαλείται το δικαίωμα σιωπής. Θα κριθεί ο μάρτυρας και η οικογένεια του».

Ο προεδρεύων κ. Νικολακόπουλος της απάντησε σε εκείνο το σημείο «ωραία», για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Το ωραίο που είναι;

Νικολακόπουλος: Ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας.

Κωνσταντοπούλου: Μόνο ο χρόνος σας ενδιαφέρει για να τον καλύψετε. Ντροπή!

«Δεν είπα ότι έχω φορτηγό αποκαλυπτικών στοιχείων»

Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε πως ο ίδιος ουδέποτε έδωσε συνεντεύξεις και ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι έχει «φορτηγό αποκαλυπτικών στοιχείων». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά αναφέρθηκαν από άλλα πρόσωπα εξ ονόματός του και βγήκαν στα ΜΜΕ σαν να τα έχει πει ο ίδιος. Ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία ανέφερε ότι οι υπόλοιποι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν έχουν διαβάσει την σχετική δικογραφία. Όπως σημείωσε: «Βγαίνει το σύνολο των βουλευτών της αντιπολίτευσης σε κανάλια και εδώ στην Βουλή και λένε ότι ο Ξυλούρης είναι ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης. Έχουν διαβάσει την δικογραφία; Μάλλον όχι. Έρχονται εδώ με κινήσεις εντυπωσιασμού για να πλήξουν την κυβέρνηση. Ο κ. Μουζάκης, εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας στην εντολή προκαταρκτικής εξέτασης περιγράφει τα αδικήματα και εμφανίζει τον Ξυλούρη ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Γ. Ξυλούρης έχει την ιδιότητα του υπόπτου. Δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις αλλά με βάση την δικογραφία υπάρχει η ιδιότητα του υπόπτου».

Στη διαδικασία των ερωτήσεων που έκανε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος στον μάρτυρα, υπήρξαν ελάχιστες απαντήσεις με τον «Φραπέ» να δηλώνει πως όσα στοιχεία γνωρίζει θα τα πει στον εισαγγελέα. Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν ο εξής:

Λαζαρίδης: Ποια η σχέση σας με τον πρώην γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Αντωνόπουλο;

Ξυλούρης: Ούτε τον ξέρω ούτε θα μπω στη διαδικασία απαντήσεων

Λαζαρίδης: Σας είχε μεταφέρει δικαιώματα;

Ξυλούρης: Δεν γνωρίζω δεν θα απαντήσω. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Λαζαρίδης: Ο Αντωνόπουλος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση για μεταφορά των δικαιωμάτων του στον γιο σας Βασίλη και το κάνατε εσείς αυθαίρετα μέσω του ΚΥΔ σας. Τι απαντάτε;

Ξυλούρης: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία. Θέλω να αυτοπροστατευτώ. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει.

Λαζαρίδης: φάγατε πρόσφατα με τον Τζεδάκη;

Ξυλούρης: Όχι!

Λαζαρίδης: Καλέσατε και απειλήσατε την κα Τυχεροπούλου στο τηλέφωνο του σπιτιού της. Μιλήσατε με τα παιδιά της; Τι της είπατε;

Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα τα πάντα. Αν έχετε την δυνατότητα ζητήστε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστώσετε ποιος καλούσε ποιον και τι λεγόταν.

Λαζαρίδης: Την συναντήσατε;

Ξυλούρης: Τρεις φορές. Επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής και προτείνω να με στείλετε στον εισαγγελέα να στα πω όλα. Να μην κάνουμε αυτόν τον θεατρινισμό να με ρωτάτε και να σας λέω τα ίδια.

Δεν απάντησε για το εάν κέρδισε ποτέ το Τζόκερ

Και ο διάλογος συνεχίστηκε ως εξής:

Λαζαρίδης: Η κα Τυχεροπούλου αρνήθηκε ότι η ίδια έδωσε εντολή να ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ σας για να πληρωθούν και να δεσμευτούν αμέσως μετά. Ποια υπάλληλος ή διεύθυνση οργανισμού προχώρησε σε αποδέσμευση ΑΦΜ παρακάμπτοντας τους αρχικούς ελέγχους;

Ξυλούρης: Το εσωτερικών υποθέσεων έχει τον φάκελο της. Ας το ψάξετε από εκεί. Για τις καταγγελίες και πληρωμές…

Λαζαρίδης: Ισχύει; Αποδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ σας;

Ξυλούρης: Μην με βάζετε σε αυτή τη διαδικασία αυτοενεχοποίησης.

Λαζαρίδης: Μα απαντάτε.

Ξυλούρης: Ναι απαντώ αλλά με βάζετε…

Λαζαρίδης: Γνωρίζετε αν η ευρωπαϊκή εισαγγελία σας ερευνά. Σας έχουν καλέσει;

Ξυλούρης: Επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής.

Λαζαρίδης: Γιατί τα ΑΦΜ σας δεσμεύτηκαν και πώς ξεμπλοκαρίστηκαν τελικά;

Ξυλούρης: Δεν θα απαντήσω.

Λαζαρίδης: Σε ποιο ΚΥΔ κάνατε τις αιτήσεις σας;

Ξυλούρης: Εκπροσωπούσα την Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών που έκανε ενεργοποίηση παραγωγών. Το 2018 φτιάξαμε γαλακτοκομική ένωση και φτιάξαμε το ΚΥΔ. Πάντα σε αυτό το ΚΥΔ έκανα την ενεργοποίηση μου.

Λαζαρίδης: Έχετε κερδίσει Τζόκερ ή λαχείο;

Ξυλούρης: Επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής!

Τι απάντησε στη Μιλένα Αποστολάκη

Εν συνεχεία τον λόγο πήρε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη η οποία υπέβαλε ερωτήσεις σχετικά με τους διαλόγους που βρίσκονται στην δικογραφία. Ωστόσο ο μάρτυρας απέφυγε να απαντήσει στα περισσότερα ερωτήματα επιμένοντας για μια ακόμη φορά στο δικαίωμα της σιωπής.

Αποστολάκη: Ελέγχεστε από Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Πολυτελή αυτοκίνητα , πολλά εκατομμύρια και παράληψη υποχρέωσης να καταθέσετε πόθεν έσχες.

Ξυλούρης: Ήταν λάθος μου να μην καταθέσω πόθεν έσχες. Το έχω τακτοποιήσω. Αν μπορείτε δώστε μου και την έκθεση του Βουρλιώτη να ενημερωθώ. Ακούω από δημοσιογράφους για 2,5 εκατομμύρια ευρώ που βρέθηκαν. Δεν ξέρω την έκθεση

Αποστολάκη: Σε μια συνομιλία σας με τον Ζερβό εμφανίζεστε πολύ εκνευρισμένος

Ξυλούρης: Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τον Ζερβό. Δεν μιλάμε. Είναι ψεύτικη αν υπάρχει τέτοια συνομιλία.

Αποστολάκη: Στις 21.12.2024 μιλάτε με τον Παπακωνσταντίνου για τον σύλλογο από το Κιάτο. Και λέτε ότι πληρώσατε 220.000 ευρώ . Που τα βρήκατε;

Ξυλούρης: Από εκεί να καταλάβατε. Πλήρωσαν συμμετοχή σύνολο 22.000 ευρώ και γράφουν εκεί για 220.000 ευρώ . Οι συνομιλίες αυτές είναι ψεύτικες.

Τέλος, όταν η βουλευτής κάλεσε τον μάρτυρα να πει την προσωπική του άποψη για τον λόγο που το όνομά του προστέθηκε στην δικογραφία είπε: «Από τότε που έκανα μήνυση στην Τυχεροπούλου ξεκίνησαν όλα».

Ο διάλογος με Ηλιόπουλο: «Αν ήξερα τα νούμερα του Τζόκερ σε εσένα θα τους έδινα;»

Ο κ. Ξυλούρης όμως, είχε έντονο διάλογο και με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε από το παρατσούκλι «Φραπές» που του αποδίδουν. «Έχω όνομα. Αυτά για «Φραπέ», κομμένα. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω όνομα» είπε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως ο βουλευτής τον ρώτησε εάν έχει κερδίσει τυχερά παιχνίδια. Ο διάλογος είχε ως εξής:

Ηλιόπουλος: Έχετε παίξει τζόκερ;

Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω τζόκερ.

Ηλιόπουλος: Με αυτά που ακούμε θα σας ζητούσα τους 5 τυχερούς αριθμούς…

Ξυλούρης: Και να τους είχα σε εσένα θα τους έδινα;

Παράλληλα ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι οι καταγγελίες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού περί πρόκλησης επεισοδίου από τον Γιώργο Ξυλούρη στο γραφείο του, είναι απολύτως ψευδείς. Ανέφερε πάντως ότι με τον κ. Λιβανός έκαναν ένα ραντεβού διάρκειας 1,5 ώρες καθώς τον είχε καλέσει στο γραφείο του το μέλος της κυβέρνησης.