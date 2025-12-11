Ακούστε το άρθρο

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», κατά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον Γιώργο Ξυλούρη, που βρήκε τα λεφτά ο 25χρονος γιος του για να αγοράσει Πόρσε, αλλά και γιατί ο ίδιος φέρεται να έλεγε να απείλησε την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.

Ακολουθεί ο έντονος διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

Κων: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια.

Νικολακόπουλος: Απαντήστε.

Κων: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ… την Παπανδρεου. Απαντήστε.

Ξυλ: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

Κων: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στη μια λέτε πως θα γαμ…, στην άλλη πως θα ξεκ…. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

Νικ: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

Κων: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις. Τον προστατεύετε. Τι υπάλληλος είστε.

Νικ: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε. Απαξιώ να απαντήσω.

Ξυλ: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

(…)

Κων: Αυτή την Πόρσε που έχει ο υιός σας από πού είναι;

Ξυλ: Του γιου μου είναι.

Κων: Πού τη βρήκε;

Ξυλ: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε

Κων: Πού τα βρήκε τα λεφτά;

Ξυλ: Γιατί, λογίστρια είσαι;

Κων: Ποια είναι η ασχολία του;

Ξυλ: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.

(…)

Κων: Από που τα βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Πόρσε στο χωριό;

Ξυλ: Ψάξε τον γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι

Κων: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη. Έχει σπουδάσει;

Ξυλ: Έχει τελειώσει οικονομικά στο Ηράκλειο

Κων: Τι επιχείρηση;

Ξυλ: Έμπα στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησης. Του 2015.

Κων: Τότε που η χώρα πεινούσε