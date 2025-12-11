Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», κατά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον Γιώργο Ξυλούρη, που βρήκε τα λεφτά ο 25χρονος γιος του για να αγοράσει Πόρσε, αλλά και γιατί ο ίδιος φέρεται να έλεγε να απείλησε την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.
Ακολουθεί ο έντονος διάλογος:
Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…
Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.
Κων: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια.
Νικολακόπουλος: Απαντήστε.
Κων: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ… την Παπανδρεου. Απαντήστε.
Ξυλ: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.
Κων: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στη μια λέτε πως θα γαμ…, στην άλλη πως θα ξεκ…. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;
Νικ: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.
Κων: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις. Τον προστατεύετε. Τι υπάλληλος είστε.
Νικ: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε. Απαξιώ να απαντήσω.
Ξυλ: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.
(…)
Κων: Αυτή την Πόρσε που έχει ο υιός σας από πού είναι;
Ξυλ: Του γιου μου είναι.
Κων: Πού τη βρήκε;
Ξυλ: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε
Κων: Πού τα βρήκε τα λεφτά;
Ξυλ: Γιατί, λογίστρια είσαι;
Κων: Ποια είναι η ασχολία του;
Ξυλ: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.
(…)
Κων: Από που τα βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Πόρσε στο χωριό;
Ξυλ: Ψάξε τον γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι
Κων: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη. Έχει σπουδάσει;
Ξυλ: Έχει τελειώσει οικονομικά στο Ηράκλειο
Κων: Τι επιχείρηση;
Ξυλ: Έμπα στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησης. Του 2015.
Κων: Τότε που η χώρα πεινούσε