Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα και αντίστροφα, με καθυστερήσεις συνήθως έως και μίας ώρας, λόγω παρακάμψεων σε ορισμένα σημεία εξαιτίας των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων.

Παρά τις καθυστερήσεις, όπως επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, συνεχίζεται η πλήρης εξυπηρέτηση των επιβατών, με αυξημένα, μάλιστα, δρομολόγια στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.

«Βεβαίως, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με ορισμένα άτομα στα μπλόκα (π.χ. στα Μάλγαρα) να αναφέρουν ότι “θα κλείσουν την Εθνική Οδό επ΄αόριστον”», σημειώνει η εταιρεία και παροτρύνει όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να παρακολουθούν την επικαιρότητα, καθώς το προσωπικό δεν διαθέτει πληροφορίες πέρα από όσα είναι ήδη γνωστά και δεν μπορεί να προβλέψει τυχόν νέες αλλαγές στην κυκλοφορία.