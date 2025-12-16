Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν μέσα σε σχολείο της Γλυφάδας. Ομάδα μαθητών έβαλε φωτιά σε αίθουσες, πέταξε θρανία από τις σκάλες και προχώρησε σε βανδαλισμούς του κτιρίου.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν και στα οποία οι νεαροί, αφού έβαλαν φωτιά, προσπάθησαν να τη σβήσουν με πυροσβεστήρα.

Σύμφωνα με το STAR, πρόκειται για τρεις ομάδες νεαρών, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι μαθητές του σχολείου.

Μαθήτρια περιέγραψε ότι σε τουλάχιστον μία περίπτωση πέταξαν θρανίο από τις σκάλες, με αποτέλεσμα να χτυπήσει μία κοπέλα στο πόδι.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων καταγγέλλει τη διευθύντρια του σχολείου για αδράνεια, με την πρόεδρο να μεταφέρει πως όταν ζητήθηκε η αποβολή μαθητών, η εκπαιδευτικός απάντησε ότι «δεν είναι παιδαγωγικό μέτρο».

«Μέσα σε 3 μέρες έχουν βάλει 7 πυρκαγιές στο σχολείο»

«Μέσα σε 3 μέρες 7 εστίες πυρκαγιάς, έχουμε θρανία που φεύγουν από ορόφους και παίρνουν σκάλες και όποιον βρεθεί», λέει γονέας παιδιού απ’ το σχολείο στο STAR.

«Πέταξαν ένα θρανίο από τη δεύτερη σκάλα και η κοπέλα ανέβαινε και της ήρθε το θρανίο στο χέρι. Η πλάκα εχει φθάσει σε σημείο επικινδυνότητας», προσθέτει μαθήτρια.

Από τα παράθυρα του σχολείου – όταν δεν εκσφενδονίζονται γλάστρες – βγαίνουν καπνοί από τους εμπρησμούς. Πέφτουν μέχρι και πυροτεχνήματα.

«Είχαμε βγει για διάλλειμμα και ακούστηκαν πυροτεχνήματα, σφυρίχτρες, ανεβήκαμε πάνω για μάθημα μας ειδοποίησαν να μείνουμε κάτω γιατί μύριζε. Εγώ ανέβηκα πάνω υπήρχε πολύ καπνός, δε μπορούσα να αναπνεύσω, είχα τάσεις για εμετό».