Μία συγκλονιστική φωτογραφία που καταγράφει μια στιγμή απόλυτης αυταπάρνησης έχει γίνει viral μετά τη φονική επίθεση στο Bondi Beach του Σίδνεϊ, συγκλονίζοντας την αυστραλιανή κοινωνία και όχι μόνο. Στο στιγμιότυπο φαίνεται ένας ναυαγοσώστης να τρέχει ξυπόλυτος σαν τρελός, κρατώντας απινιδωτή, προς το σημείο της επίθεσης, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν έντρομοι από την παραλία.

Η Αλεξάνδρα Τσινγκ, κάτοικος της περιοχής που ζει σε απόσταση αναπνοής από τη διάσημη παραλία, περιέγραψε πως το βράδυ της Κυριακής άκουσε δυνατούς κρότους, τους οποίους αρχικά πέρασε για πυροτεχνήματα. Όταν όμως βγήκε από το διαμέρισμά της, είδε ανθρώπους να ανεβαίνουν τρέχοντας τον δρόμο, με έκδηλο τον τρόμο στα πρόσωπά τους, και κατάλαβε ότι κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.

Τη στιγμή που μιλούσε με δύο λουόμενους, ακόμη βρεγμένους από τη θάλασσα, άκουσε κάποιον να πλησιάζει από πίσω της. Ήταν ένας ναυαγοσώστης που έτρεχε με όλη του τη δύναμη προς την παραλία, ξυπόλυτος, από τη γειτονική Tamarama, μια απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου, κρατώντας έναν απινιδωτή. Η Τσινγκ πρόλαβε να τραβήξει τη φωτογραφία που λίγο αργότερα θα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ο ναυαγοσώστης είναι ο Τζάκσον Ντούλαν, γνωστός στους συναδέλφους του ως «Τζάκο». Σύμφωνα με τον συνάδελφό του, Άντι Ριντ, ο Ντούλαν έσπευσε από την Tamarama στο Bondi, για να ενισχύσει την ομάδα του και να βοηθήσει ναυαγοσώστες, αστυνομικούς και διασώστες που περιέθαλπαν δεκάδες τραυματίες μετά την τρομοκρατική επίθεση σε εκδήλωση για τη Χάνουκα της εβραϊκής κοινότητας των ανατολικών προαστίων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian.

Ο Ριντ εξήρε δημόσια τη στάση του συναδέλφου του, γράφοντας ότι αποτελεί παράδειγμα του πώς η καλοσύνη και το καθήκον μπορούν να υπερισχύσουν του κακού. Ο ίδιος ο Ντούλαν, σε ανάρτησή του στο Instagram, ευχαρίστησε για τα μηνύματα στήριξης και ανέφερε ότι όλοι οι ναυαγοσώστες είναι ασφαλείς, δηλώνοντας συγκλονισμένος από όσα συνέβησαν.

Το κτίριο των ναυαγοσωστών δίπλα στο σημείο της επίθεσης μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο νοσοκομείο, ενώ ο Ντούλαν ανάρτησε και βίντεο που δείχνει συνάδελφό του, τον Ρόρι Ντέιβι, να μπαίνει στη θάλασσα για να σώσει δύο ανθρώπους την ώρα που οι πυροβολισμοί δεν είχαν ακόμη σταματήσει.

Ο δήμαρχος του Γουέιβερλι, Γουίλ Νέμες, χαρακτήρισε την εικόνα του Ντούλαν «αξιοθαύμαστη» και τόνισε ότι οι ναυαγοσώστες της περιοχής επέδειξαν υποδειγματική αυτοθυσία από την πρώτη στιγμή της επίθεσης έως αργά τη νύχτα. Όπως ανέφερε, μέσα στη φρίκη ενός βίαιου τρομοκρατικού χτυπήματος, οι πράξεις αλληλεγγύης και ανθρωπιάς αξίζει να μνημονεύονται και να τιμώνται. «Υπήρξαν τόσο πολλές συγκινητικές ιστορίες, όμως η viral εικόνα του Τζάκσον Ντούλαν, που έτρεχε από την παραλία Tamarama προς το Bondi, κρατώντας έναν απινιδωτή για να βοηθήσει να σωθούν ζωές, είναι πραγματικά εντυπωσιακή», ανέφερε σε δήλωσή του.