«Αναγκαία και επίκαιρη» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τη συνάντηση που είχαν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ με την αναπληρώτρια γγ του ΝΑΤΟ, Ράντμιλα Σεκερίνσκα. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η ηγεσία του ΝΑΤΟ συμμετέχει σε Συμβούλιο Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας.

Όπως τόνισε ο κ. Παπασταύρου, η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική, είναι ευρωπαϊκή ασφάλεια, είναι έννοιες αδιαχώριστες.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ:

Αναφερόμενος στην πρόσφατη Στρογγυλή Τράπεζα του ΝΑΤΟ για την Ενεργειακή Ασφάλεια, ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε ότι «η ενέργεια αποτελεί σημαντικό εργαλείο σε καιρό ειρήνης, μετατρέπεται όμως σε όπλο σε καιρό πολέμου», όπως καταδεικνύεται ξεκάθαρα από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς και πως η Ευρώπη δεν μπορεί, πλέον, να αγνοεί την ευαλωτότητα των ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, ανέδειξε το εύρος των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων για τα ενεργειακά δίκτυα, των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος, των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ΝΑΤΟ, καθώς και των συζητήσεων για τη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ, και κάλεσε αυτές οι προσπάθειες να συντονιστούν, με πλήρη σεβασμό στα επιμέρους θεσμικά πλαίσιά τους, υπό μία κοινή κατεύθυνση, με στόχο τη μεγιστοποίηση της συνολικής ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. «Καμία ενεργειακή ανεξαρτησία, καμία ενεργειακή ανθεκτικότητα και ευημερία στην ΕΕ δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλειά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο Συμβούλιο, ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική, μετά και την 6η Υπουργική Συνάντηση του P-TEC που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Υπογράμμισε τη σημασία των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών στην προσπάθεια για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, τονίζοντας την ενισχυμένη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση ανάμεσα στις Ηνωμένες πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την απόλυτη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο», σημείωσε ο υπουργός, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Τουρκία και το αέριο που μεταφέρεται μέσω του TurkStream, το οποίο η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν είναι ρωσικό.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου και υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, πραγματοποίησαν την πρώτη συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας με τον νέο υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλη Δαμιανό. Το κλίμα ήταν εγκάρδιο και συμφωνήθηκε οι δύο χώρες να προχωρήσουν στην υλοποίηση των βημάτων που έχουν ανακοινωθεί από τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Παράλληλα, η ηγεσία του ΥΠΕΝ συναντήθηκε με την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέζα Ριμπέρα, με την οποία συζήτησαν θέματα αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Νωρίτερα, ο κ. Τσάφος, μιλώντας στο Συμβούλιο, επικεντρώθηκε στο σχέδιο της Κομισιόν για τα Δίκτυα. Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα «είναι πολύ ικανοποιημένη με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα είναι υπέρ της μεγαλύτερης διασυνδεσιμότητας. Συμφωνήσαμε ως προς αυτό το πολύ φιλόδοξο επίπεδο χρηματοδότησης. Βασική προτεραιότητά μας είναι αυτές οι επενδύσεις να επικεντρωθούν σε στρατηγικά έργα, τα οποία θα άρουν τα βασικά εμπόδια. Πρέπει να δούμε πού υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα κείμενο λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένες αγορές, κυρίως στην περιφέρεια της Ευρώπης, μπορεί να χρειαστούν περισσότερες επενδύσεις προκειμένου να ενισχυθεί η διασυνδεσιμότητα με την υπόλοιπη Ευρώπη». Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε στα σημεία συμφόρησης που παρατηρούνται, τα οποία «αλλάζουν καθώς αλλάζουν και τα συστήματα», αλλά και στην ανάγκη αξιοποίησης του υφιστάμενου συστήματος.