Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τη μισή ώρα, καθώς, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της εταιρείας, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο είναι πάνω από 30′ από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο άλλο ρεύμα, προς Ελευσίνα, υπάρχουν καθυστερήσεις 20′-25′ από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας και 20′-25′ από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Η κίνηση δεν είναι αυξημένη μόνο στην Αττική Οδό, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών υπάρχουν προβλήματα από το Χαϊδάρι ως τα διυλιστήρια. Φυσικά, και στον Κηφισό είναι μποτιλιαρισμένα και τα δύο ρεύματα από Αιγάλεω ως τη Μεταμόρφωση.

Παράλληλα, ανά διαστήματα υπάρχει μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας, στον Πειραιά, στην παραλιακή, στην Αγία Παρασκευή και σε αρκετές ακόμα περιοχές.