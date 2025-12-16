Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την κατάρρευση αντιγράφου του αγάλματος της Ελευθερίας στη νότια Βραζιλία, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στην πόλη Γκουαΐμπα, κοντά στο Πόρτο Αλέγκρε, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Το άγαλμα, συνολικού ύψους 35 μέτρων και ιδιοκτησίας της αλυσίδας καταστημάτων Havan, βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης καταστήματος της εταιρείας και αποτελούσε τοπικό ορόσημο από το 2020. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κατασκευή ταλαντεύτηκε έντονα πριν καταρρεύσει.

Την ημέρα της κακοκαιρίας οι Αρχές είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις για επικίνδυνους ανέμους. Η Πολιτική Προστασία απέστειλε έκτακτα μηνύματα στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Μετεωρολόγοι ανέφεραν ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τεχνικός έλεγχος για τα αίτια της κατάρρευσης. Η βάση του αγάλματος παρέμεινε άθικτη, ενώ ζημιές υπέστη μόνο το ανώτερο τμήμα της κατασκευής.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και σε άλλες περιοχές της πολιτείας, με αναφορές για πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και ζημιές σε υποδομές, σύμφωνα με το The Statesmans.