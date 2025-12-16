Σοκαριστικές εικόνες από την έρημο του Νέου Μεξικού έχουν προκαλέσει ανησυχία στο διαδίκτυο, με ορισμένους χρήστες να κάνουν λόγο για φαινόμενο «βιβλικό» ή παρόμοιο με τις δέκα πληγές της Αιγύπτου.

Χρήστες του Google Earth επικεντρώθηκαν στις συντεταγμένες 35°39′11″ N, 106°08′49″ W, που οδηγούν σε μια απομονωμένη περιοχή στο βόρειο Νέο Μεξικό, λίγο βορειοδυτικά της Σάντα Φε. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι εικόνες δείχνουν ένα «μεγάλο σωρό αίματος» να εισχωρεί στο έδαφος.

Παρά τον συναγερμό που προκάλεσαν οι εικόνες σε ορισμένους, άλλοι ταυτοποίησαν το φαινόμενο ως κωνικό ηφαίστειο, ένα ηφαιστειακό σχήμα από στάχτη και πέτρες που συσσωρεύτηκαν γύρω από έναν κρατήρα κατά τις προηγούμενες εκρήξεις. Γεωλογικά, ο κώνος προϋπήρχε της Valles Caldera, πράγμα που σημαίνει ότι σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης φάσης ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή.

Το βαθύ κόκκινο χρώμα οφείλεται σε σιδηρούχα ηφαιστειακά υλικά που έχουν οξειδωθεί με την πάροδο του χρόνου, μια διαδικασία που διατηρείται λόγω του ξηρού κλίματος της περιοχής, το οποίο περιορίζει τη διάβρωση και την απομάκρυνση των ορυκτών.

Ωστόσο, η ανάρτηση που κυκλοφορεί στο X και έχει προβληθεί περισσότερες από δύο εκατομμύρια φορές, έχει λεζάντα: «Ανησυχώ ολοένα και περισσότερο για τον μεγάλο σωρό αίματος στην έρημο».

Η ανάρτηση αυτή έφερε ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα για το αν το σημείο συνδέεται με προφητείες της Βίβλου για τα έσχατα, όπου τα νερά μετατρέπονται σε αίμα, σύμφωνα με την Daily Mail. Στα σχόλια της ανάρτησης, εκατοντάδες χρήστες κάνουν χιουμοριστικές παρατηρήσεις, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να πρόκειται για οτιδήποτε, από φάρμα μάγων έως αίμα τιτάνων.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Δεν είναι αυτό στη Βίβλο;», πιθανότατα αναφερόμενος στο Βιβλίο της Έξοδου, που περιγράφει τις δέκα πληγές που έστειλε ο Θεός στους Αιγύπτιους. Σύμφωνα με τη Γραφή, η κατάρα περιλάμβανε τα νερά του Νείλου που μετατράπηκαν σε αίμα από τη ράβδο του Μωυσή, κατ’ εντολή του Θεού. Όπως αναφέρει η Έξοδος 7:17-21:

«Έτσι λέει ο Κύριος: Με αυτό θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ιδού, με τη ράβδο που είναι στο χέρι μου θα χτυπήσω τα νερά που είναι στον Νείλο και θα γίνουν αίμα».

Η φυσική εξήγηση

Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ πιο φυσική εξήγηση. Η κόκκινη απόχρωση προέρχεται από οξειδωμένη ηφαιστειακή σκωρία, που σχηματίστηκε φυσικά από την ηφαιστειακή δραστηριότητα και η έντασή της ενισχύεται λόγω της εξόρυξης του υλικού για χρήση σε κατασκευή δρόμων, διαμόρφωση τοπίου και επεξεργασία νερού. Οποιαδήποτε ροή από την περιοχή είναι φυσική και δεν αποτελεί κίνδυνο, αν και το χρώμα της δημιουργεί την οπτική ψευδαίσθηση σκοτεινού κόκκινου υγρού που αναδύεται από το έδαφος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο, η Βιβλική Λίμνη της Γαλιλαίας πήρε έντονο κόκκινο χρώμα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και προειδοποιήσεις για «κακό οιωνό». Επισκέπτες παρακολουθούσαν έκπληκτοι κύματα «αίματος» να σκάνε στην ακτή, με ορισμένους να συγκρίνουν το φαινόμενο με τις δέκα πληγές του Θεού.

Η εντυπωσιακή εικόνα πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να θεωρούν ότι πρόκειται για σημάδι των Εσχάτων Ημερών, ωστόσο οι επιστήμονες ανέφεραν πολύ πιο φυσική εξήγηση. Το υπουργείο Περιβάλλοντος του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η μεταμόρφωση της λίμνης προκλήθηκε από άνθιση πράσινων φυκών, τα οποία παράγουν κόκκινο χρώμα υπό έντονο ηλιακό φως.

Οι υπεύθυνοι τόνισαν ότι η χρωματική αλλαγή είναι αβλαβής και οι έλεγχοι δείχνουν ότι το νερό είναι ασφαλές για κολύμβηση, παρά την ανησυχητική απόχρωση. Εργαστηριακοί έλεγχοι από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κινέρεντ επιβεβαίωσαν ότι τα φύκη στις επηρεασμένες περιοχές είναι αβλαβή, χωρίς κίνδυνο για την υγεία ή αλλεργικές αντιδράσεις. Η χρωματική μεταβολή προκλήθηκε από το Botryococcus braunii, που απαντά σε διάφορα υδάτινα περιβάλλοντα, τόσο σε γλυκά όσο και σε ημίγλυκα νερά παγκοσμίως.