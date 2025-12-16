Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στην Ινδία και προκάλεσε πραγματικό ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, ωστόσο ο ίδιος δεν ακούμπησε την μπάλα, με τον λόγο να συνδέεται με ένα ποσό που αγγίζει τα 900 εκατομμύρια δολάρια. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ταξίδεψε στη χώρα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου για μια προγραμματισμένη τριήμερη επίσκεψη, η οποία είχε στόχο τον συνδυασμό αθλητικών δράσεων και πρωτοβουλιών οικολογικής ευαισθητοποίησης.

Παρ’ όλα αυτά, το αρχικό πρόγραμμα τροποποιήθηκε, καθώς αποφάσισε να παρατείνει τη διαμονή του, προσθέτοντας μία επιπλέον στάση στο Τζαμναγκάρ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Μέσι έδωσε το «παρών» σε εκδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Νέο Δελχί, η Μουμπάι, η Καλκούτα και το Χαϊντεραμπάντ. Η απόφασή του να παραμείνει περισσότερο συνδέεται με πρόσκληση που έλαβε από τον Ανάντ Αμπάνι, γιο του Ινδού μεγιστάνα Μουκές Αμπάνι.

Ο 38χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία, στο πλαίσιο της οποίας οι θαυμαστές του καταβάλλουν ποσά που φτάνουν ακόμη και τα 11.000 ευρώ για μια χειραψία ή μια αναμνηστική φωτογραφία.

Ωστόσο, ο Αργεντινός δεν ακούμπησε μπάλα ούτε για επίδειξη. Ο λόγος δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα ή τις επαφές του, αλλά με την αυστηρή προστασία του αριστερού του ποδιού. Η ασφάλιση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση αυτή, καθώς ο «Pulga» φέρεται να διαθέτει μία από τις ακριβότερες αθλητικές ασφαλιστικές καλύψεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, το αριστερό πόδι του Μέσι είναι ασφαλισμένο για ποσό που αγγίζει τα 900 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, αναφέρεται ότι το κόστος ασφάλισης ενός και μόνο ποδιού του ξεπερνά κατά πολύ την αντίστοιχη ασφάλεια και των δύο ποδιών του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ειδικότερα, η διαφορά υπολογίζεται στα 756 εκατομμύρια δολάρια, καθώς ο Πορτογάλος φέρεται να έχει συνολική κάλυψη ύψους 144 εκατ.