Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε «διπλή» είσοδο στη σημερινή εκπομπή της «Super Κατερίνα» για να ακουστεί τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου.

Η επιλογή των συνεργατών της να βάλουν το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Καίτης Γαρμπή δεν άρεσε στην Κατερίνα Καινούργιου με αποτέλεσμα να φύγει από το πλατό. Η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε ότι είναι προληπτική και πως θέλει πάντα να ακούγεται τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου κατά την έναρξη της εκπομπής της.

«Είπαμε, Χριστούγεννα είναι, θα έρθω εδώ να πω την πρώτη καλημέρα και μετά θα βάλετε τα χριστουγεννιάτικα, αγαπημένε μου Δημήτρη από τη μουσική επιμέλεια, διότι έχω γούρια. Είμαι προληπτική, αν δεν ξεκινήσει η εκπομπή με Οικονομόπουλο κάτι δεν πηγαίνει καλά. Χρόνια έχω το ίδιο κόλλημα. Μου γράφουν οι τηλεθεατές ότι έχει βγάλει νέα δισκογραφία ο Οικονομόπουλος, αλλά είναι βαριά», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.