Η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τα ψηλοτάκουνα και να φορέσει άνετα παντοφλάκια στο πλατό της εκπομπής της «Super Κατερίνα».

Όπως εξήγησε η παρουσιάστρια του Alpha, ήθελε να νιώσει πιο χαλαρή στο διάλειμμα και έτσι συνέχισε on air χωρίς τα τακούνια που έχει συνηθίσει το τηλεοπτικό κοινό να τη βλέπει.

«Δεν άλλαξα παπούτσια, δεν πειράζει. Δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ με τα τακούνια. Συγγνώμη, με πιέζουν λίγο. Στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια μου. Θα μου πεις τώρα, “τι θες, να το παίζεις γκόμενα να βάζεις τα παπούτσια τα ψηλά”. Ήθελα λίγο να νιώσω ωραία. Δεν βαριέσαι τώρα θα είμαι με αυτά, δεν πειράζει. Με είδατε πριν με τα ψηλά», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.