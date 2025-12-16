Πόσο «ακριβή» ή «φθηνή» είναι πραγματικά μια πόλη όταν τη ζεις καθημερινά και όχι ως επισκέπτης; Πέρα από δείκτες και στατιστικές, η αληθινή εικόνα του κόστους ζωής αποτυπώνεται στις μικρές, καθημερινές συνήθειες: στον καφέ πριν τη δουλειά, στο ποτό μετά το γραφείο, σε μια έξοδο για φαγητό ή σε μια πολιτιστική βραδιά.

Με βάση τις εμπειρίες χιλιάδων ντόπιων σε όλο τον κόσμο, η ετήσια έρευνα του Time Out φωτίζει τις πόλεις όπου το πορτοφόλι «βαραίνει» περισσότερο -αλλά και εκείνες όπου η καθημερινότητα παραμένει απρόσμενα προσιτή.

Οι πιο ακριβές πόλεις για τους κατοίκους τους

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η Σεούλ αναδείχθηκε η πιο ακριβή πόλη της λίστας. Μόλις το 30% των κατοίκων θεωρούν προσιτό το φαγητό σε εστιατόριο, ενώ οι βραδινές έξοδοι και το ποτό σε μπαρ συγκέντρωσαν εξίσου χαμηλές βαθμολογίες.

Λίγο πιο κάτω, το Όσλο επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ένας από τους πιο ακριβούς προορισμούς στον κόσμο -ειδικά στο φαγητό. Μόνο το 24% των ντόπιων το θεωρεί οικονομικά προσιτό.

Ακολουθούν μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Λονδίνο, το Σίδνεϊ, το Λος Άντζελες και η Σιγκαπούρη. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι το Λονδίνο θεωρείται εξαιρετικά ακριβό για τη νυχτερινή ζωή (μόλις 16% το βρίσκουν προσιτό), αλλά ταυτόχρονα μία από τις φθηνότερες πόλεις για τέχνη και πολιτισμό -χάρη στις πολλές δωρεάν εκθέσεις και μουσεία.

Οι πιο προσιτές πόλεις του πλανήτη

Στον αντίποδα, δύο κολομβιανές πόλεις –Μεντεγίν και Μπογκοτά– ξεχωρίζουν ως οι πιο οικονομικές βάσει των απαντήσεων των κατοίκων. Το 94% στο Μεντεγίν δήλωσε ότι ο καφές είναι «φθηνός», ενώ περισσότερα από τα τέσσερα πέμπτα των κατοίκων θεωρούν προσιτό το φαγητό και τα ποτά.

Έκπληξη αποτελεί η παρουσία του Πεκίνου και της Σαγκάης, που χαρακτηρίζονται προσιτές για δραστηριότητες όπως το θέατρο ή οι παραστάσεις.

Στις πιο οικονομικές πόλεις θα βρείτε ακόμη τη Νάπολη, το Ανόι, τη Λίμα, τη Τζακάρτα και τη Νέα Ορλεάνη -μοναδική εκπρόσωπο των ΗΠΑ στη συγκεκριμένη λίστα, χάρη στη χαμηλή τιμή ζωντανής μουσικής και ποτών.

Η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στο κόστος αστικής διασκέδασης και καθημερινών εξόδων. Δεν περιλαμβάνει στοιχεία για ενοίκιο, στέγαση ή βασικά είδη διατροφής -επομένως οι λίστες αντικατοπτρίζουν το lifestyle κοστος και όχι το συνολικό κόστος διαβίωσης.

Οι 15 πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο:

Σεούλ

Κωνσταντινούπολη

Όσλο

Στοκχόλμη

Κιότο

Αθήνα

Σίδνεϊ

Όκλαντ

Μόναχο

Μπρίσμπεϊν

Λος Άντζελες

Σιγκαπούρη

Λονδίνο

Βανκούβερ

Μαϊάμι

Οι 15 πιο προσιτές πόλεις: