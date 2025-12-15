Μπορεί το Ροβανιέμι στη Λαπωνία της Φινλανδίας να είναι παγκοσμίως γνωστό ως το «χωριό του Άγιου Βασίλη» και κάθε χρόνο τέτοια περίοδο να συγκεντρώνει χιλιάδες τουρίστες απ’ όλα τα σημεία της γης, όμως, υπάρχει κι ένα άλλο μέρος που είναι λιγότερο δημοφιλές, αλλά είναι εξίσου συναρπαστικό για να το επισκεφτεί κανείς τα Χριστούγεννα.

Ο λόγος για το Ζάιφεν στη Γερμανία, γνωστό και ως «Χωριό των Παιχνιδιών» (Spielzeugdorf), το οποίο βρίσκεται στην καρδιά των Ορέων των Μεταλλευμάτων στη Σαξονία, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία. Η ιστορία του χωριού ξεκίνησε πριν από περίπου 700 χρόνια με την εξόρυξη κασσίτερου. Όταν τα αποθέματα άρχισαν να εξαντλούνται τον 17ο και 18ο αιώνα, οι κάτοικοι στράφηκαν στην ξυλουργική για να επιβιώσουν οικονομικά, αξιοποιώντας τα πλούσια δάση της περιοχής. Σύντομα το Ζάιφεν έγινε παγκοσμίως διάσημο για τα χειροποίητα ξύλινα παιχνίδια και τις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις του. Το χωριό είναι επίσης η «πατρίδα» για τους Καρυοθραύστες, τις χριστουγεννιάτικες πυραμίδες, τους «καπνιστές» (Räuchermann) και τα περίτεχνα ξύλινα τόξα με κεριά (Schwibbogen).

Στο Ζάιφεν, τα αξιοθέατα που ξεχωρίζουν είναι το Μουσείο Παιχνιδιού, στο οποίο θα ανακαλύψετε την ιστορία της κατασκευής παιχνιδιών στην περιοχή με χιλιάδες εκθέματα. Το Υπαίθριο Μουσείο, ένα συγκρότημα από ιστορικά σπίτια και εργαστήρια του 19ου αιώνα που δείχνουν πώς ζούσαν και εργάζονταν οι κάτοικοι παλαιότερα και η Εκκλησία του Ζάιφεν, μία οκτάγωνη μπαρόκ εκκλησία, σύμβολο της πόλης, που απεικονίζεται συχνά στις ξύλινες διακοσμήσεις.

Όσο γι’ αυτή την περίοδο, όποιος επισκεφτεί τον μαγευτικό αυτό προορισμό, θα μπορέσει να παρακολουθήσει από κοντά τις παραδοσιακές παρελάσεις Μεταλλωρύχων, με τους συμμετέχοντες να φορούν ιστορικές στολές, ενώ παίρνουν μέρος και μουσικές μπάντες. Επίσης, η Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Ζάιφεν είναι από τις καλύτερες στη Γερμανία και προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία με τοπικές λιχουδιές και χειροποίητα δώρα, ενώ τα πάνω από 50 καταστήματα του χωριού παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.

