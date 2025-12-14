«Φωλιασμένη» στην αγκαλιά των Δολομιτών, εκεί όπου η επιβλητική ομορφιά των βουνών συναντά την ιταλική φινέτσα, βρίσκεται ένα μέρος που μοιάζει με καρτ ποστάλ: η Madonna di Campiglio.

Γνωστή και ως το «μαργαριτάρι» της περιοχής, αυτό το αλπικό θέρετρο στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στην περιοχή Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε, δεν είναι απλώς ένας προορισμός για σκι ή πεζοπορία, αλλά ένα τοπίο ηρεμίας και πολυτέλειας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι κάποτε, η ευρωπαϊκή αριστοκρατία –συμπεριλαμβανομένης της αυτοκράτειρας Σίσσυ– επέλεγε τη Madonna di Campiglio ως το μυστικό της καταφύγιο.

Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.550 μέτρων, σε μια πανέμορφη λεκάνη ανάμεσα στις Δολομίτες του Brenta (μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO) και τους παγετώνες Adamello και Presanella. Περιβάλλεται από το εκπληκτικό φυσικό πάρκο Adamello-Brenta, προσφέροντας εντυπωσιακά τοπία με λίμνες, ρυάκια και δάση.

Το θέρετρο διαθέτει, επίσης, μια μεγάλη χιονοδρομική περιοχή (Skiarea Campiglio) με πάνω από 150 χιλιόμετρα συνδεδεμένων πιστών, κατάλληλες για όλα τα επίπεδα, ενώ φιλοξενεί και διεθνείς αγώνες, όπως το «3Tre» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκι. Τέλος, την ταξιδιωτική αυτή εμπειρία, απογειώνει η τοπική κουζίνα, με τα παραδοσιακά πιάτα του Τρεντίνο, όπως η πολέντα, τα τυριά malga που παράγονται σε αλπικά βοσκοτόπια και τα πιάτα με κυνήγι (ελάφι, αγριογούρουνο).

