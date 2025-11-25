Το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας στο ταμπλό του αυτόκινήτου ήταν το πρώτο πράγμα που προσέλκυσε τη συμμορία από Μαροκινούς υπηκόους στο πάρκο Tor Tre Teste της Ρώμης στις 25 Οκτωβρίου και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τις Ιταλικές αρχές. Όμως αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή ληστεία κατέληξε σε μια νύχτα εφιάλτη για ένα νεαρό ζευγάρι Ιταλών.

Ο τρόμος ξεκίνησε όταν το αυτοκίνητο του νεαρού ζευγαριού περικυκλώθηκε από μια ομάδα ανδρών ενώ ήταν σταθμευμένο σε περιοχή της Ανατολικής Ρώμης. Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο και άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο της 18χρονης κοπέλας που βρισκόταν στο ταμπλό.

Η ληστεία συνεχίστηκε με την ακινητοποίηση του 24χρονου φίλου της από δύο μέλη της συμμορίας. Εκείνος αναγκάστηκε να παρακολουθήσει τον βιασμό της συντρόφου του λίγα μόλις μέτρα μακριά, καθώς εκείνη είχε συρθεί βίαια έξω από το όχημα. Σύμφωνα με την κατάθεσή του στην αστυνομία, παρόλο που φώναζε για βοήθεια και απειλούσε τους δράστες, δεν κατάφερε να απελευθερωθεί.

Μετά την επίθεση, οι δύο νέοι, σοκαρισμένοι και σε σύγχυση, υπέβαλαν αμέσως μήνυση.

Η Κινητή Μονάδα της Αστυνομίας της Ρώμης και η Εισαγγελία οδήγησαν στη σύλληψη τριών Μαροκινών που ταυτοποιήθηκαν από τα δακτυλικά αποτυπώματα και την αναγνώριση των θυμάτων. Ένας από τους δράστες συνελήφθη στη Βερόνα όπου είχε διαφύγει.

Ενώ τους βαραίνει η κατηγορία του ομαδικού βιασμού και της ληστείας, η έρευνα παραμένει ανοιχτή. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας, καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι συμμετείχαν έως και πέντε άτομα στην επίθεση.

Το συγκεκριμένο πάρκο έχει γίνει στο παρελθόν θέατρο παρόμοιων εγκλημάτων. Μόλις τον περασμένο Αύγουστο, μια 60χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση και βιάστηκε από έναν 26χρονο από τη Γκάμπια, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και για δεύτερο βιασμό λίγες μέρες αργότερα στην ίδια περιοχή.

Η υπόθεση της Ρώμης ενισχύει το κλίμα οργής και τις δημόσιες διαμαρτυρίες στην Ιταλία κατά της βίας κατά των γυναικών.

Παρόμοιες υποθέσεις που έχουν λάβει δημοσιότητα στην Ιταλία είναι:

Κατάνια (Φεβρουάριος 2024): Ομαδικός βιασμός μιας 13χρονης από ομάδα Αιγύπτιων μεταναστών σε δημόσια τουαλέτα, με τα δύο άτομα που διέπραξαν τη σεξουαλική κακοποίηση να είναι ανήλικοι.

Λομβαρδία (Οκτώβριος 2024): Ένας 28χρονος μετανάστης από το Μπαγκλαντές, αιτών άσυλο, φέρεται να βίασε και να άφησε έγκυο μια 10χρονη σε κέντρο μεταναστών.

Η νομοθετική αντίδραση της Ιταλίας

Ως απάντηση στην κοινωνική οργή που προκάλεσαν τα συγκεκριμένα περιστατικά, οι Ιταλοί πολιτικοί προχώρησαν την περασμένη εβδομάδα σε μια σημαντική νομοθετική αλλαγή: διεύρυναν τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ώστε να συμπεριλάβει οποιαδήποτε μη συναινετική πράξη.

Η τροπολογία αυτή θεωρείται κομβική από τους υποστηρικτές των θυμάτων, καθώς αφαιρεί την ευθύνη από το θύμα να αποδείξει τη βία με φυσικά σημάδια κακοποίησης, διευκολύνοντας σημαντικά την καταγγελία τέτοιων εγκλημάτων και την απονομή δικαιοσύνης.