Η νύφη της 75χρονης από τη Σαλαμίνα, που είχε εντοπιστεί νεκρή στο σπίτι της το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, έχει προσαχθεί στη ΓΑΔΑ, καθώς εξετάζεται ως βασική ύποπτη για τη δολοφονία της ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, αφού διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε ληστεία από αγνώστους, ταυτοποίησαν από έρευνες τη συγκεκριμένη γυναίκα και την προσήγαγαν, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι η ίδια έχει ομολογήσει.

Πρόκειται για τη σύντροφο ενός εκ των γιων της 75χρονης, η οποία φαίνεται να είχε δημιουργήσει μεγάλα χρέη από τον τζόγο και σκαρφίστηκε τη ληστεία προκειμένου να πάρει χρήματα από την ηλικιωμένη.

Την κατακρεούργησαν με κατσαβίδι, μαχαίρι και ρόπαλο

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η 75χρονη δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι από ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Οι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι της 75χρονης που είχε κινητικά προβλήματα και αφού την χτύπησαν βάναυσα, απέσπασαν το ποσό των 5.000 ευρώ.

Οι Αρχές εξέταζαν από την αρχή δύο σενάρια για το έγκλημα. Το πρώτο ήταν πως επρόκειτο για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Και το δεύτερο ήταν οι δράστες να ήταν κάποιοι τους οποίους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς αξίζει να σημειωθεί ότι δεν φορούσαν μάσκες ή κουκούλες.

Αυτό που έβαλε σε υποψίες τις Αρχές είναι αφενός η αγριότητα της συγκεκριμένης ληστείας και του εγκλήματος και αφετέρου το γεγονός ότι οι δράστες πιθανόν να είχαν πληροφορία εκ των έσω, τόσο για τη λεία που υπήρχε μέσα στο σπίτι, όσο και για τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.