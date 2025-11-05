Σοκαριστικό είναι το πόρισμα της ιατροδικαστού για τον άγριο και μαρτυρικό θάνατο που φαίνεται πως βρήκε η 75χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε θύμα ληστείας και δολοφονήθηκε από τους δράστες, προτού φύγουν με τη λεία τους μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, την Παρασκευή (31/10).

Όπως προκύπτει από το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα αποκλειστικά το ΕΡΤnews, και το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου, ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Ανατρέπεται η αρχική εικόνα των αρχών

Το πόρισμα της ιατροδικαστού έρχεται να ανατρέψει την αρχική εικόνα που είχαν οι Αρχές ότι ο θάνατος της 75χρονης προήλθε από κάποια χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι. Δηλαδή ότι οι ληστές προτού ληστέψουν την ηλικιωμένη, την χτύπησαν με ένα μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αναίσθητη. Η νεκροψία-νεκροτομή ταυτόχρονα δείχνει πως η ηλικιωμένη έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι Αρχές εξετάζουν δύο σενάρια για το έγκλημα. Το πρώτο είναι πως πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Και το δεύτερο είναι οι δράστες να ήταν κάποιοι τους οποίους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς αξίζει να σημειωθεί ότι δεν φορούσαν μάσκες ή κουκούλες.

Αυτό που βάζει σε υποψίες τις Αρχές είναι αφενός η αγριότητα της συγκεκριμένης ληστείας και του εγκλήματος που προηγήθηκε και αφετέρου το γεγονός ότι δεν αποκλείεται οι δράστες να είχαν ακόμη και πληροφορία εκ των έσω, τόσο για τη λεία που υπήρχε μέσα στο σπίτι, για το γεγονός δηλαδή ότι μπήκαν μέσα με πρόθεση να σκοτώσουν, το έκαναν επειδή γνώριζαν πως μέσα στο σπίτι υπάρχουν χρήματα περίπου οκτώ με δέκα χιλιάδες ευρώ, τα οποία κρατούσε μέσα στο σπίτι η 75χρονη και κάποια ακριβά κοσμήματα, όσο και για τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Φαίνεται δε ότι δεν επέλεξαν τυχαία το σημείο από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης καθώς παρακολουθούνταν από τέσσερις κάμερες, μία εσωτερική και τρεις εξωτερικές. Η εσωτερική είχε απενεργοποιηθεί από την 75χρονη, οι άλλες τρεις λειτουργούσαν και κατέγραφαν τον κήπο και τη μία πλευρά του σπιτιού. Υπήρχε μια τυφλή γωνία, ένα σημείο το οποίο δεν κάλυπταν οι κάμερες και οι δράστες. Οι αδίστακτοι ληστές και δολοφόνοι της 75χρονης επέλεξαν να μπουν σπάζοντας το παράθυρο από το συγκεκριμένο τυφλό σημείο, κάτι πλέον που βάζει τις αρχές σε υποψίες ότι ενδεχομένως να ήξεραν και αυτό το τυφλό σημείο με πληροφορία εσωτερική, δηλαδή κάποιον ο οποίος γνώριζε πράγματα για το σπίτι αλλά και για την οικογένεια του θύματος.