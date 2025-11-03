Άφαντοι παραμένουν οι δράστες οι οποίοι σκότωσαν ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι της στη Σαλαμίνα όπου μπήκαν παραβιάζοντας το παράθυρο το απόγευμα της Παρασκευής 30/10.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η αστυνομία έχει εντοπίσει τους δράστες μέσα από κάμερες ασφαλείας και αναμένονται τα αποτελέσματα από το μπουκάλι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.

Πάνω στο μπουκάλι με το οποίοι οι δράστες σκότωσαν την άτυχη γυναίκα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες πιάστηκαν απροετοίμαστοι και δεν περίμεναν να βρίσκεται στο σπίτι η γυναίκα τη μέρα της ληστείας.

Μόλις μπήκαν στο σπίτι είδαν τη γυναίκα που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και της κατάφεραν τα χτυπήματα στο κεφάλι, κατάσταση που την οδήγησε στον θάνατο.

Το θύμα βρήκε η κόρη του η οποία και ειδοποίησε τις Αρχές.