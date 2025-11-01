Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση για την εξιχνίαση της φρικτής δολοφονίας μιας 75χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Ικάρου στη Σαλαμίνα, το απόγευμα της Πέμπτης.

Το ακίνητο παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας να ερευνούν με κάθε λεπτομέρεια τον χώρο, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στους δράστες.

Η δολοφονία διαπράχθηκε στην περιοχή Κοκκινόβραχος, σε ένα απομονωμένο σημείο που βρίσκεται ουσιαστικά μέσα σε δασική έκταση, γεγονός που περιπλέκει τις έρευνες.

Το θύμα βρέθηκε με χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα προερχόμενο από μπουκάλι, ενώ η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι υποδηλώνει πως πρόκειται για βίαιη ληστεία που κατέληξε σε δολοφονία. Οι χώροι ήταν αναστατωμένοι και τίποτα δεν έδειχνε ότι υπήρξε προμελέτη ή οργανωμένο σχέδιο διαφυγής.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως κλιμάκια της Ασφάλειας και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, με στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και εντοπισμού των δραστών.

Όπως δήλωσε στο Mega ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ., Σταύρος Μπαλάσκας: «Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα ωρών να συλληφθούν αυτά τα άτομα, τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν αναχωρήσει από την Σαλαμίνα. Υπάρχει ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία καθώς έχουν δοθεί φωτογραφίες των δραστών στις περιπολίες για τον εντοπισμό τους. Έχουμε να κάνουμε με ληστεία και οι δράστες έχουν καταγραφεί από κάμερες του σπιτιού και από άλλες κάμερες, την ώρα που έφευγαν από το σπίτι. Οι αστυνομικοί θεωρούν πως υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση γιατί είναι με μπουκάλι – το οποίο βρέθηκε και έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια – δεν είναι με όπλο ή μαχαίρι».