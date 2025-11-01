Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φρικτή υπόθεση που συγκλονίζει τη Σαλαμίνα, όπου μια 75χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της μετά από ληστεία, το απόγευμα της Παρασκευής, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην οδό Ικάρου, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δράστες παραβίασαν το παράθυρο της μονοκατοικίας για να εισβάλουν στον χώρο. Οι κινήσεις τους, όπως προκύπτει, έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, τόσο της οικίας όσο και γειτονικών σημείων. Την άτυχη ηλικιωμένη εντόπισε η κόρη της, η οποία ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Η 75χρονη έφερε τραύμα στο κεφάλι, πιθανότατα από μπουκάλι, ενώ το σπίτι βρέθηκε σε πλήρη αναστάτωση, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι πρόκειται για ληστεία που κατέληξε σε δολοφονία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ. Σταύρος Μπαλάσκας ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega: «Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα ωρών να συλληφθούν αυτά τα άτομα, τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν αναχωρήσει από την Σαλαμίνα. Υπάρχει ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία καθώς έχουν δοθεί φωτογραφίες των δραστών στις περιπολίες για τον εντοπισμό τους. Έχουμε να κάνουμε με ληστεία και οι δράστες έχουν καταγραφεί από κάμερες του σπιτιού και από άλλες κάμερες, την ώρα που έφευγαν από το σπίτι. Οι αστυνομικοί θεωρούν πως υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση γιατί είναι με μπουκάλι – το οποίο βρέθηκε και έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια – δεν είναι με όπλο ή μαχαίρι».