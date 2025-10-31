Τραγική κατάληξη είχε ληστεία που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Σαλαμίνας, επί της οδού Ικάρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία γυναίκα ηλικίας περίπου 75 ετών εντοπίστηκε νεκρή, έχοντας δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι, πιθανότατα από μπουκάλι.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τους δράστες να μπαίνουν στο σπιτι της, με την ΕΛ.ΑΣ να θεωρεί ως πιθανότερο κίνητρο τη ληστεία.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο νησί είναι σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.