Μάχη για τη ζωή της έδωσε η 75χρονη γυναίκα στη μονοκατοικία της οδού Ικάρου στη Σαλαμίνα, καθώς ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε ότι έφερε αμυντικά τραύματα στα χέρια, τα οποία προέρχονταν από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν σήκωσαν τη νεκρή γυναίκα, διαπίστωσαν ότι από κάτω της ήταν κι ένα μαχαίρι που φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν οι τουλάχιστον δύο δράστες που εισέβαλαν στο σπίτι της. Ο θάνατός της, βέβαια, αποδίδεται στα χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι από μπουκάλι, το οποίο βρέθηκε σχεδόν δίπλα της.

Ο χώρος ήταν εμφανώς αναστατωμένος, χωρίς όμως ακόμη η ΕΛ.ΑΣ. να γνωρίζει τι αφαίρεσαν οι ληστές, ενώ η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας είναι σε κατάσταση σοκ από το θέαμα που αντίκρισε.

Την ίδια ώρα, ανάστατη από το άγριο έγκλημα είναι η τοπική κοινωνία του νησιού, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας αστυνομικές δυνάμεις έψαχναν ίχνη των δραστών.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής, με τις κινήσεις των δραστών να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και να δείχνουν ότι έσπασαν το τζάμι για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό της μονοκατοικίας.