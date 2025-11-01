Σοκ προκαλεί η άγρια δολοφονία 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα, μέσα στο ίδιο της το σπίτι, όπου εισέβαλαν οι ληστές και τη χτύπησαν στο κεφάλι, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα.

Το φονικό σημειώθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ενώ μία από τις κόρες της, που κατοικεί λίγα μέτρα πιο πέρα, έφτασε στο σπίτι περίπου δύο ώρες αργότερα, αντικρίζοντας το τραγικό θέαμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη αντίκρισε τη μητέρα της με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, ενώ διαπίστωσε ότι ένα από τα παράθυρα του σπιτιού ήταν παραβιασμένο.

«Δυστυχώς η ασφάλεια των πολιτών βλέπετε ποια είναι», ανέφερε συντετριμμένη και με τρεμάμενη φωνή η άλλη κόρη της 75χρονης.

«Την παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε και ανησυχήσαμε γιατί δεν είχε πάει η γυναίκα (σ.σ. που την πρόσεχε) εκείνη την ημέρα και ήρθαμε πολύ γρήγορα, τη βρήκαμε αμέσως. Η αδερφή μου πρόλαβε μπήκε μέσα, μετά ήρθε η ασφάλεια πάρα πολύ έγκαιρα και τα κλείσανε όλα. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, μπήκανε από το παράθυρο, παραβίασαν το παράθυρο».

«Υπήρχε και σκυλί, κάποιοι άκουσαν, αλλά δεν έγινε κάτι. Πρέπει να ήταν μεσημεριανές ώρες», συμπλήρωσε η ίδια.

«Ήταν αποτρόπαιο. Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη δεν μπορούσε να παλέψει. Τη σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο», ανέφερε συγκλονισμένη η κόρη της.

Όπως είπε, τα άτομα που μπήκαν στο σπίτι ήταν δύο και υπάρχει υλικό από κάμερες. «Υπήρχαν τρεις κάμερες στο σπίτι αλλά αυτός που μπήκε, μπήκε από τυφλή γωνία».