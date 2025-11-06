Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορικά με τον μαρτυρικό θάνατο της 75χρονης γυναίκας που έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.

Όπως επισημαίνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η 75χρονη δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι από ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Οι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι της 75χρονης που είχε κινητικά προβλήματα και αφού την χτύπησαν βάναυσα, απέσπασαν το ποσό των 5.000 ευρώ.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και εστιάζουν στο κίνητρο της δολοφονίας, με το επικρατέστερο σενάριο να αναφέρει, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 6/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» πως οι ληστές ήταν γνώριμα πρόσωπα της 75χρονης και τη δολοφόνησαν επειδή τους αναγνώρισε.