Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν με 91-69, ο Εργκίν Άταμαν στην συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε ειδικά σε ερώτηση για τον Κένεθ Φαρίντ, δείχνοντας την ικανοποίησή του.

Αναφερόμενος στον αγώνα, ο Τούρκος προπονητής σχολίασε: «Η Παρτίζαν ξεκίνησε πολύ καλά. Στην πρώτη περίοδο είχαμε προβλήματα στην άμυνα με το PnR, δέχτηκαν πολλούς πόντους στο ζωγραφιστό και με alley oop. Στη δεύτερη περίοδο αλλάξαμε την άμυνα, παίξαμε με αλλαγές και λειτούργησε. Ελέγξαμε το pick n roll και στην επίθεση ο Σλούκας οργάνωσε καλά το παιχνίδι και κρατήσαμε τον έλεγχο μέχρι το ημίχρονο».

Σχετικά με την τρίτη περίοδο πρόσθεσε: «Ήταν η καλύτερη για εμάς, κάναμε σερί 25-0 με δυνατή άμυνα και επιθετικότητα, κλείσαμε τη ρακέτα, και μειώσαμε τα λάθη της πρώτης περιόδου. Στην επίθεση οι Σλούκας και Ναν έπαιξαν εξαιρετικά, ο Σλούκας έλεγξε τον αγώνα και μοίρασε καλά την μπάλα, ενώ ο Ναν σκόραρε στα κρίσιμα σημεία. Όλοι οι παίκτες πρόσφεραν κάτι. Τα 44 ριμπάουντ δείχνουν επιθετικότητα και οι 25 ασίστ ομαδικό πνεύμα».

Για την άμυνα και τον Φαρίντ ανέφερε: «Με την άφιξη του Φαρίντ η επιθετικότητά μας και η αμυντική στρατηγική άρχισε να λειτουργεί. Στα τελευταία τέσσερα ματς που κερδίσαμε, παίξαμε καλή και επιθετική άμυνα. Αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση και στην επίθεση. Στην αρχή ήμουν πολύ νευριασμένος για την άμυνα, ήταν άθλια. Στην τρίτη περίοδο ήταν τέλεια».

Όσον αφορά τον ρόλο του Φαρίντ: «Ο Φαρίντ είναι σέντερ και για εμάς, στο σύστημά μας, ο σέντερ είναι ο τερματοφύλακας. Πριν παίξαμε καλά με Χολμς και Γιούρτσεβεν, αλλά υπήρξε περίοδος χωρίς σέντερ που χάσαμε την αμυντική ισορροπία. Ο Φαρίντ κατάλαβε την στρατηγική και βοήθησε όλη την ομάδα να βελτιωθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Χουάντσο έπαιξε τέλεια άμυνα και ριμπάουντ».

Για τον Ρογκαβόπουλο είπε: «Με καλό ρόστερ είναι σημαντικό να μπορείς να χρησιμοποιείς πολλούς παίκτες. Ο Όσμαν ήταν τραυματίας, ο Ρογκαβόπουλος πήρε περισσότερα λεπτά και προσέφερε. Δεν μπορούν όλοι οι 12 παίκτες να παίζουν συνέχεια στο ίδιο επίπεδο. Όταν κάποιος δεν μπορεί, πρέπει να τον αντικαθιστάς με άλλο εξίσου ικανό».