Η Τσέλσι και η Μπαρτσελόνα κοντράρονται στο Στάμφορντ Μπριτζ στον πιο δυνατό αγώνα της Τρίτης (25/11) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στις εξέδρες του γηπέδου εμφανίστηκε μια… αλεπού.

Οι δύο ομάδες είναι μαζί στη βαθμολογία καθώς έχουν από 7 βαθμούς και αμφότερες στοχεύουν στη νίκη ώστε να κάνουν βήμα πρόκρισης. Το παιχνίδι, επομένως, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τους οπαδούς των δύο ομάδων όμως αλλά και για μια… αλεπού.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη, εμφανίστηκε στις εξέδρες του Στάμφορντ Μπριτζ και έκανε βόλτες ανενόχλητη, μέχρι που ανέλαβαν τελικά οι άνθρωποι της Τσέλσι για να την απομακρύνουν από το γήπεδο.