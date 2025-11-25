Την αποθέωση γνώρισε για ακόμη μία φορά στο ΟΑΚΑ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Παρτιζάν με τον Παναθηναϊκό για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Μπορεί να έχουν περάσει 13 χρόνια και κάτι μήνες από όταν αποχώρησε, τα 13 χρόνια όμως που έκατσε στον πράσινο πάγκο δεν ξεχνιούνται. Ο Σέρβος προπονητής είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του «τριφυλλιού» οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση πέντε ευρωπαϊκών τίτλων, πέρα από τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα, εξασφαλίζοντας για πάντα την αγάπη των οπαδών.

Αυτό γίνεται σαφές κάθε φορά που επιστρέφει ως αντίπαλος και το ίδιο έγινε και τώρα, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του, όπως έκαναν από το 1999 μέχρι το 2012, και τον ίδιο να ευχαριστεί τους οπαδούς με χαρακτηριστικές κινήσεις.

Ο Παναθηναϊκός είναι στο 8-4 μετά τις πρώτες 12 αγωνιστικές της Euroleague και είναι το φαβορί για τη νίκη, με την Παρτιζάν να μην αρχίσει καλά καθώς βρίσκεται στο 4-8.