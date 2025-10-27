Δύο ύποπτοι για τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου συνελήφθησαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, περίπου μία εβδομάδα μετά το εντυπωσιακό περιστατικό στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές κοντά στην έρευνα, η σύλληψη ενός εκ των δύο έγινε χάρη σε «καθοριστικό DNA» που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.

Από τη στιγμή που χαρακτηρίζεται ακόμη σήμερα ως η «ληστεία του αιώνα», η επιστημονική αστυνομία βρέθηκε στο σημείο και πέρασε ώρες εξετάζοντας κάθε γωνιά, εντοπίζοντας την παραμικρή ένδειξη. Η εισαγγελέας της δημοκρατίας του Παρισιού, Λορ Μπεκώ, είχε αναφέρει στις 23 Οκτωβρίου στις σελίδες της Ouest-France ότι περισσότερα από 150 δείγματα DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλων στοιχείων συλλέχθηκαν από τον χώρο της ληστείας.

«Είτε εργαζόμαστε με πλούσια δείγματα όπως, αίμα, σάλιο, σπέρμα, είτε φτωχά δείγματα, δηλαδή, για παράδειγμα, ίχνη DNA επαφής σε αντικείμενα που μπορεί να έχουν αγγίξει οι ύποπτοι», εξηγεί στην BFMTV η Περίν Ρογκιέ-Τιουμπέρ, επικεφαλής της επιστημονικής αστυνομίας στη διεύθυνση της δικαστικής αστυνομίας.

Στην περίπτωση αυτή, οι διαρρήκτες είχαν αφήσει πίσω τους διάφορα αντικείμενα που θα μπορούσαν να περιέχουν ίχνη, όπως ένα κράνος, έναν ασύρματο, ένα κίτρινο γιλέκο και δύο δισκοπρίονα.

Τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα

Τα στοιχεία DNA που συλλέγονται αναλύονται σε εργαστήριο, απ’ όπου εξάγεται το γενετικό προφίλ του ατόμου. «Και εκεί έχουμε το γονότυπο, το γενετικό προφίλ ενός ατόμου», προσθέτει η Περίν Ρογκιέ-Τιουμπέρ.

Κατά τη διάρκεια αυτών των αναλύσεων, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας από τους δύο υπόπτους. Και οι δύο συλληφθέντες είναι περίπου 30 ετών και κατάγονται από το Οβερβιλιέ. Ο φερόμενος ρόλος τους στη διάρρηξη δεν έχει γνωστοποιηθεί, αλλά χαρακτηρίζονται ως «κύριοι ύποπτοι».

Χάρη στις επιστημονικές εξελίξεις, το DNA έχει γίνει καθοριστικό στοιχείο στην επίλυση εγκληματικών υποθέσεων. Οι τεχνικές συλλογής έχουν βελτιωθεί σημαντικά, επιτρέποντας σήμερα τον εντοπισμό του προφίλ ενός υπόπτου με πολύ λίγα δείγματα.

Παρά την πρόοδο της έρευνας με τη σύλληψη των υπόπτων, τα κλεμμένα κοσμήματα παραμένουν μέχρι στιγμής άφαντα.