1812: Ξεκινά στη Ρωσία η μάχη της Μπερεζίνα, που θα διαρκέσει έως τις 29 Νοεμβρίου και θα καταλήξει σε πανωλεθρία των Γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.

1885: Για πρώτη φορά φωτογραφίζεται μετεωρίτης.

1917: Η εφημερίδα The Guardian αποκαλύπτει τη μυστική Συμφωνία Σάικς–Πικό του 1916, με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είχαν συμφωνήσει να διαμοιράσουν τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μέση Ανατολή. Η αποκάλυψη προκαλεί οργή στους Άραβες, που πίστευαν ότι οι Συμμαχικές δυνάμεις υποστήριζαν την ανεξαρτησία τους.

1922: Ο Βρετανός αρχαιολόγος, Χάουαρντ Κάρτερ, εισέρχεται στον τάφο του Τουταγχαμών στην Αίγυπτο.

1925: Το καθεστώς του Θεόδωρου Πάγκαλου εκτελεί με απαγχονισμό τους αντισυνταγματάρχες Διονύσιο Δρακάτο και Γεώργιο Ζαριφόπουλο, μετά από διαδικασία που χαρακτηρίστηκε ευρέως ως δίκη σκοπιμότητας. Η δημόσια εκτέλεση προκαλεί σοκ στην ελληνική κοινωνία, καθώς θεωρείται επίδειξη αυταρχισμού από το δικτατορικό καθεστώς και εντείνει το κλίμα φόβου και πολιτικής πόλωσης στη χώρα.

1928: Συστήνονται στην Ελλάδα ειδικά δικαστήρια για ανηλίκους.

1942: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία-θρύλος του Μάικλ Κέρτιζ, «Καζαμπλάνκα», με πρωταγωνιστές τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Η ταινία, που συνδυάζει ρομαντισμό και πολιτικό δράμα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε σύμβολο του κλασικού Χόλιγουντ ενώ στην ιστορία έχουν μείνει ατάκες όπως τα «We’ll always have Paris» και «Play it, Sam».

1943: Τα ναζιστικά στρατεύματα εκτελούν 118 Έλληνες ομήρους στο Μονοδένδρι Λακωνίας, ως αντίποινα για τη δράση της Αντίστασης. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο ιατρός Χρήστος Καρβούνης, ο οποίος, παρά την πρόταση των Γερμανών να σωθεί λόγω των σπουδών του στη Γερμανία, αρνήθηκε να φύγει και στάθηκε μόνος του μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η θυσία του έγινε σύμβολο θάρρους και αξιοπρέπειας στον αγώνα για την ελευθερία.

1948: Πωλείται στη Βοστόνη η πρώτη φωτογραφική μηχανή Polaroid, στην τιμή των 89,95 δολαρίων.

1956: Ο επικοντιστής Γιώργος Ρουμπάνης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης, με επίδοση 4,50 μ.

1963: Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Γεώργιος Παπανδρέου, ανακοινώνει την εφαρμογή του μέτρου της Δωρεάν Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

1970: Έκρηξη βόμβας πραγματοποιείται στο άγαλμα του Χάρι Τρούμαν, στην Αθήνα, ενώ δύο άλλες βόμβες, στους ραδιοθαλάμους του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ) και στο Ζάππειο, εξουδετερώνονται πριν εκραγούν. Οι ενέργειες αποδίδονται στις αντιστασιακές οργανώσεις «Δημοκρατική Άμυνα» και «Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα», ενώ το καθεστώς απαντά με κύμα συλλήψεων. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι Ευάγγελος Γιαννόπουλος, Αναστάσιος Τάλμποτ Κεφαλληνός, Βασίλης Ιντζές, Τάκης Παπαγεωργόπουλος, Θεόδωρος και Νικόλαος Βγενόπουλος, Δημήτρης Ραυτόπουλος κ.ά.

1983: Σημειώνεται στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου η μεγαλύτερη κλοπή χρυσού που είχε καταγραφεί μέχρι τότε στον κόσμο. Ράβδοι χρυσού αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων εξαφανίζονται μέσα από τις εγκαταστάσεις της Brink’s-Mat, σε μια επιχείρηση που οργανώθηκε με εσωτερική πληροφόρηση. Η υπόθεση θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περίπλοκα εγκλήματα στη σύγχρονη βρετανική ιστορία, με πολλούς από τους εμπλεκόμενους να δολοφονούνται τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών.

1985: Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», σε αντίποινα για τη δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά σε ηλικία 15 ετών, από τον αστυνομικό Αθανάσιο Μελίστα, επιτίθεται με βόμβα σε κλούβα των ΜΑΤ κοντά στο ξενοδοχείο Χίλτον, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο αστυφύλακας, Ιωάννης Γεωργακόπουλος, και να τραυματιστούν δεκατέσσερις άνθρωποι.

1999: Ο Πύρρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο αρασέ με 182,5 κιλά, κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ, το χάλκινο στο ζετέ και το αργυρό στο σύνολο με 387,5 κιλά στην κατηγορία των 85 κιλών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών, που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην ίδια κατηγορία, ο Χρήστος Σπύρου κατακτά αργυρό μετάλλιο στο ζετέ.

2023: Συγκλονίζει τη χώρα η υπόθεση του Όλιβερ, ενός 8χρονου χάσκι που βρέθηκε βαριά κακοποιημένο στην Αράχωβα και υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του. Η κτηνίατρος που το εξέτασε διαπίστωσε σεξουαλική κακοποίηση με αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που προκάλεσε σοκ και οργή στην κοινή γνώμη. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διέταξε κατεπείγουσα έρευνα, ενώ η υπόθεση πήρε τεράστια δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Παρά την κινητοποίηση των αρχών, ο δράστης δεν εντοπίστηκε ποτέ, και τον Απρίλιο του 2025 η υπόθεση αρχειοθετήθηκε, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων από φιλοζωικές οργανώσεις.

Γεννήσεις

1909 – Ευγένιος Ιονέσκο (Eugène Ionesco), Γαλλορουμάνος θεατρικός συγγραφέας και από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Θεάτρου του Παραλόγου. Με έργα όπως «Η Φαλακρή Τραγουδίστρια» και «Ρινόκερος», ανέτρεψε τις κλασικές νόρμες της δραματουργίας, εισάγοντας γλώσσα επανάληψης, αλληγορία και υπαρξιακό χιούμορ. Η γραφή του ανέδειξε την αποξένωση και τον παραλογισμό της σύγχρονης κοινωνίας, επηρεάζοντας βαθιά το ευρωπαϊκό θέατρο του 20ού αιώνα.

1915 – Μαρία Πλυτά, Ελληνίδα κινηματογραφίστρια και η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτιδα στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Σκηνοθέτησε περισσότερες από 25 ταινίες, ανάμεσά τους τα δημοφιλή «Τα Αρραβωνιάσματα» και «Ο Λουστράκος», καθιερώνοντας ένα προσωπικό ύφος που συνδύαζε κοινωνικό ρεαλισμό και λαϊκή ευαισθησία. Η πορεία της υπήρξε πρωτοποριακή σε μια εποχή που ο χώρος κυριαρχούνταν από άνδρες, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες γενιές δημιουργών.

1927 – Νίκος Φώσκολος, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος, από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Δημιούργησε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες όπως «Υπολοχαγός Νατάσσα» και «Ορατότης Μηδέν», ενώ στην τηλεόραση καθόρισε ολόκληρη εποχή με σειρές όπως «Λάμψη» και «Καλημέρα Ζωή». Γνωστός για το έντονο συναισθηματικό ύφος και τις δραματικές κορυφώσεις, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λαϊκή ψυχαγωγία.

1951 – Τσιτσιολίνα (Cicciolina / Ilona Staller), Ουγγαρέζα πορνογραφική ηθοποιός και πολιτικός, που έγινε διεθνώς γνωστή τη δεκαετία του ’80 για την προκλητική της περσόνα και τις δημόσιες παρεμβάσεις της υπέρ της σεξουαλικής ελευθερίας. Εκλέχθηκε στο ιταλικό κοινοβούλιο με το Κόμμα των Ριζοσπαστών, προκαλώντας αίσθηση για τις θέσεις της υπέρ της ειρήνης, της αποποινικοποίησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελώντας ένα από τα πιο εκκεντρικά πρόσωπα της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής.

Θάνατοι

2018 – Μπερνάρντο Μπερτολούτσι (Bernardo Bertolucci), Ιταλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, δημιουργός εμβληματικών έργων όπως «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» και «Ο τελευταίος αυτοκράτορας», που τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Η καριέρα του όμως έχει σημαδευτεί από μια σοβαρή ηθική συζήτηση: τη διαβόητη σκηνή στο «Τελευταίο Τανγκό στο Παρίσι» με τη Μαρία Σνάιντερ. Η ηθοποιός είχε καταγγείλει ότι δεν γνώριζε κρίσιμο μέρος της σκηνής, κάτι που βίωσε ως παραβίαση. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως το έκανε «για αυθεντική αντίδραση», προκαλώντας τεράστιο διεθνές debate.

Νίκων, Στέργιος, Στεργία, Στεργιανός, Στεργιανή, Στυλιανός, Στυλιανή

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Σιδηροπενία

Παγκόσμια Ημέρα Βιώσιμων Μεταφορών

Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς