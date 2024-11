Το πρωί της 26ης Νοεμβρίου 1983, το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου έγινε το σκηνικό μιας ληστείας που έμελλε να περάσει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη της Βρετανίας. Έξι ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στις 6.30 π.μ. στην αποθήκη «Brinks Mat», με στόχο μετρητά ύψους 3 εκατομμυρίων λιρών. Αυτό που βρήκαν όμως τους άφησε άφωνους: 10 τόνους χρυσού σε ράβδους, διαμάντια και εκατομμύρια σε μετρητά, συνολικής αξίας 26 εκατομμυρίων λιρών.

Η επιχείρηση διήρκεσε δύο ώρες, καθώς χρειάστηκαν επιπλέον οχήματα για τη μεταφορά της τεράστιας λείας. Οι ληστές έφυγαν ανενόχλητοι στις 8.15 π.μ., αφήνοντας πίσω μόνο τους φρουρούς, δεμένους. Ένας από αυτούς κατάφερε να σημάνει συναγερμό λίγη ώρα αργότερα, αλλά ήταν ήδη αργά. Οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.

Επικεφαλής της συμμορίας ήταν οι Μπράιαν Ρόμπινσον και Μίκι Μάκαβοϊ, που σχεδίασαν τη ληστεία με τη βοήθεια του Άντονι Μπλακ, φύλακα στην αποθήκη και γαμπρού του Ρόμπινσον. Ο Μπλακ παρείχε πληροφορίες για τα συστήματα ασφαλείας και τις κινήσεις των φρουρών, καθιστώντας δυνατή την εισβολή. Ωστόσο, οι ύποπτες κινήσεις του τράβηξαν την προσοχή της αστυνομίας, που τον συνέλαβε οκτώ ημέρες αργότερα.

Ο Μπλακ συνεργάστηκε με τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψη των δύο εγκεφάλων, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε 25 χρόνια φυλάκισης. Παρά τις συλλήψεις, το μεγαλύτερο μέρος της λείας δεν ανακτήθηκε ποτέ, με τους ράβδους χρυσού να καταλήγουν λιωμένες και ενσωματωμένες σε κοσμήματα που κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα.

Η «κατάρα» του θησαυρού του Χίθροου

Η ληστεία αυτή συνοδεύτηκε από μια σειρά δολοφονιών, δημιουργώντας τον θρύλο της «κατάρας» του θησαυρού. Σύμφωνα με το βιβλίο του Γουένσλι Κλάρκσον, τουλάχιστον 20 άνθρωποι που σχετίστηκαν με τη λεία δολοφονήθηκαν. Από τον Τσάρλι Γουίλσον, μέλος της συμμορίας που συμμετείχε και στη Μεγάλη Ληστεία Τραίνου, μέχρι χρυσοχόους που «ξέπλυναν» τον χρυσό, οι θάνατοι αυτοί θεωρήθηκαν «μηνύματα» για όποιον τολμούσε να προδώσει.

Η ληστεία αυτή δεν έμεινε μόνο στην Ιστορία, αλλά ενέπνευσε βιβλία και ταινίες, όπως το «Fool’s Gold» (1992), κάνοντάς την σύμβολο μιας εποχής που η εγκληματική ευφυΐα έφτασε στα άκρα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1812: Ξεκινά στη Ρωσία η μάχη της Μπερεζίνα, που θα διαρκέσει έως τις 29 Νοεμβρίου και θα καταλήξει σε πανωλεθρία των Γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.

1885: Για πρώτη φορά φωτογραφίζεται μετεωρίτης.

Η εφημερίδα The Guardian αποκαλύπτει τη μυστική Συμφωνία Σάικς–Πικό του 1916, με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είχαν συμφωνήσει να διαμοιράσουν τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μέση Ανατολή. Η αποκάλυψη προκαλεί οργή στους Άραβες, που πίστευαν ότι οι Συμμαχικές δυνάμεις υποστήριζαν την ανεξαρτησία τους.

1922: Ο Βρετανός αρχαιολόγος, Χάουαρντ Κάρτερ, εισέρχεται στον τάφο του Τουταγχαμών στην Αίγυπτο.

1925: Ο έλληνας δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος, μέσα από δίκη σκοπιμότητας, εκτελεί με απαγχονισμό, παρουσία πλήθους θεατών, τους καταχραστές του Δημοσίου, αντισυνταγματάρχες Διονύσιο Δρακάτο και Γεώργιο Ζαριφόπουλο.

1928: Συστήνονται στην Ελλάδα ειδικά δικαστήρια για ανηλίκους.

1942: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία-θρύλος του Μάικλ Κέρτιζ, «Καζαμπλάνκα», με πρωταγωνιστές τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Η ταινία, που συνδυάζει ρομαντισμό και πολιτικό δράμα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε σύμβολο του κλασικού Χόλιγουντ ενώ στην ιστορία έχουν μείνει ατάκες όπως τα «We’ll always have Paris» και «Play it, Sam».

1943: Τα ναζιστικά στρατεύματα εκτελούν 118 Έλληνες ομήρους στο Μονοδένδρι Λακωνίας, ως αντίποινα για τη δράση της Αντίστασης. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο ιατρός Χρήστος Καρβούνης, ο οποίος, παρά την πρόταση των Γερμανών να σωθεί λόγω των σπουδών του στη Γερμανία, αρνήθηκε να φύγει και στάθηκε μόνος του μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η θυσία του έγινε σύμβολο θάρρους και αξιοπρέπειας στον αγώνα για την ελευθερία.

1956: Ο επικοντιστής Γιώργος Ρουμπάνης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης, με επίδοση 4,50 μ.

1963: Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Γεώργιος Παπανδρέου, ανακοινώνει την εφαρμογή του μέτρου της Δωρεάν Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

1970: Έκρηξη βόμβας πραγματοποιείται στο άγαλμα του Χάρι Τρούμαν, στην Αθήνα, ενώ δύο άλλες βόμβες, στους ραδιοθαλάμους του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ) και στο Ζάππειο, εξουδετερώνονται πριν εκραγούν. Οι ενέργειες αποδίδονται στις αντιστασιακές οργανώσεις «Δημοκρατική Άμυνα» και «Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα», ενώ το καθεστώς απαντά με κύμα συλλήψεων. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι Ευάγγελος Γιαννόπουλος, Αναστάσιος Τάλμποτ Κεφαλληνός, Βασίλης Ιντζές, Τάκης Παπαγεωργόπουλος, Θεόδωρος και Νικόλαος Βγενόπουλος, Δημήτρης Ραυτόπουλος κ.ά.

1983: Σημειώνεται η μεγαλύτερη κλοπή του κόσμου. Ράβδοι χρυσού, αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνουν… φτερά από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

1985: Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», σε αντίποινα για τη δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά σε ηλικία 15 ετών, από τον αστυνομικό Αθανάσιο Μελίστα, επιτίθεται με βόμβα σε κλούβα των ΜΑΤ κοντά στο ξενοδοχείο Χίλτον, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο αστυφύλακας, Ιωάννης Γεωργακόπουλος, και να τραυματιστούν δεκατέσσερις άνθρωποι.

1999: Ο Πύρρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο αρασέ με 182,5 κιλά, κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ, το χάλκινο στο ζετέ και το αργυρό στο σύνολο με 387,5 κιλά στην κατηγορία των 85 κιλών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών, που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην ίδια κατηγορία, ο Χρήστος Σπύρου κατακτά αργυρό μετάλλιο στο ζετέ.

Γεννήσεις

1909 – Ευγένιος Ιονέσκο, γαλλορουμάνος θεατρικός συγγραφέας, εισηγητής του Θεάτρου του Παραλόγου, γνωστός για έργα όπως «Η Φαλακρή Τραγουδίστρια»

1915 – Μαρία Πλυτά, ελληνίδα κινηματογραφίστρια, η πρώτη ελληνίδα σκηνοθέτιδα, με 25 ταινίες στο ενεργητικό της, όπως «Τα Αρραβωνιάσματα» και «Ο Λουστράκος»

1927 – Νίκος Φώσκολος, έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος, με μακρά καριέρα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση

1951 – Τσιτσιολίνα (κατά κόσμον Ιλόνα Στάλερ), ουγγαρέζα πορνογραφική ηθοποιός και πολιτικός, με θητεία στο ιταλικό κοινοβούλιο

Θάνατοι

1956 – Τόμι Ντόρσεϊ, αμερικανός διευθυντής ορχήστρας, τρομπονίστας και συνθέτης, από τις κορυφαίες μορφές της χρυσής εποχής της τζαζ

2018 – Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, ιταλός σκηνοθέτης, γνωστός για ταινίες όπως «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» και «Ο τελευταίος αυτοκράτορας», που κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας το 1988

2020 – Εύα Κοταμανίδου, ελληνίδα ηθοποιός, πρωταγωνίστρια σε ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, με σημαντική παρουσία στον κινηματογράφο και το θέατρο

Επέτειοι – Παγκόσμιες Ημέρες

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Σιδηροπενία

Παγκόσμια Ημέρα Βιώσιμων Μεταφορών

Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς

Στυλιανός, Στυλιανή, Κυπαρισσία, Νίκων, Στέργιος