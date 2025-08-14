Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα ότι κατέρριψαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, όπου το κίνημα των Χούθι στοχεύει συχνά το Ισραήλ, υποστηρίζοντας όπως λένε τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πριν από λίγο, πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ», ανέφερε το επιτελείο σε ανακοίνωσή του.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης σε αυτό το στάδιο.

Πάντως το κίνημα των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζεται από το Ιράν, προχωρά συχνά σε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ, τονίζοντας πως δρα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον παλαιστινιακό θύλακο μαίνεται ο καταστροφικός πόλεμος που είχε έναυσμα την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο στρατός του Ισραήλ έχει εξαπολύσει επανειλημμένα σε αντίποινα βομβαρδισμούς στην Υεμένη, σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι, στοχοποιώντας καίριας σημασίας λιμένες στο δυτικό τμήμα της χώρας, το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Σανάα και ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ