Η ενίσχυση της άμυνας απέναντι στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξελίσσεται σε κομβικό θέμα για την Πολωνία, με την Ουκρανία να δηλώνει πρόθυμη να συμβάλει ενεργά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βαρσοβία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε σαφές ότι το Κίεβο διαθέτει την εμπειρία που απαιτείται για την αντιμετώπιση απειλών από drones και είναι διατεθειμένο να τη μοιραστεί.

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έγιναν στο πλαίσιο κοινής παρουσίας με τον Πολωνό ομόλογό του, Κάρολ Ναβρότσκι, με τους δύο ηγέτες να υπογραμμίζουν ότι οι χώρες τους κινούνται στην ίδια γραμμή σε ζητήματα ασφάλειας.

«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία διαβουλεύσεις σχετικά με την άμυνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε πώς να αμυνθούμε από κάθε τύπο ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον των γειτόνων μας, εναντίον της Πολωνίας και άλλων εθνών».

Η πρόταση δεν περιορίζεται μόνο στον εναέριο χώρο. Ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ κάλεσε τον Ναβρότσκι να επισκεφθεί την Ουκρανία, ώστε να αποκτήσει άμεση εικόνα των δυνατοτήτων της χώρας στην αμυντική παραγωγή.

Πίεση στο εσωτερικό της Πολωνίας, ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουκρανίας – Πολωνίας δοκιμάζονται πολιτικά. Παρότι η Βαρσοβία συγκαταλέγεται στους πιο σταθερούς συμμάχους του Κιέβου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, η άνοδος της αντιμεταναστευτικής ρητορικής και η πίεση από ακροδεξιούς κύκλους έχουν περιπλέξει το εσωτερικό κλίμα.

Την ίδια ώρα, η ανάγκη για ενίσχυση της αντι-drone άμυνας θεωρείται κρίσιμη σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Τον Σεπτέμβριο, περίπου 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο, ενώ παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Δανία και η Γερμανία.

Στο πλαίσιο αυτό, είχε προηγηθεί και δήλωση του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, Ντενίς Σμιχάλ, ότι Ουκρανοί στρατιωτικοί και μηχανικοί θα συμμετάσχουν στην εκπαίδευση Πολωνών συναδέλφων τους, στο πλαίσιο κοινής ομάδας αντιμετώπισης απειλών από drones.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι χαρακτήρισε την επίσκεψη Ζελένσκι ως ένδειξη της κοινής στρατηγικής αντίληψης των δύο χωρών, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι η Πολωνία θα μπορούσε να προχωρήσει σε ανταλλαγή μαχητικών MiG-29 με ουκρανική τεχνολογία κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.