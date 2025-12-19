Κάτοικοι της περιοχής της Νικομήδειας (Τσουμπουκλουμπάλα) στην Τουρκία εντόπισαν ακίνητο στο έδαφος ένα drone και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της στρατοχωροφυλακής, οι οποίες ξεκίνησαν την επιτόπια έρευνα για την προέλευση και την κατάσταση του drone.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το UAV είναι πιθανότατα ρωσικής κατασκευής, τύπου Orlan-10, το οποίο χρησιμοποιείται για αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης.

Σύμφωνα με αναφορές, στο πίσω μέρος του αεροσκάφους φέρεται να υπάρχει το σύμβολο του κόκκινου αστεριού, χαρακτηριστικό των ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών. Το Orlan-10 διαθέτει επιχειρησιακή εμβέλεια περίπου 600 χιλιομέτρων.

Το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε το συμβάν:

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, βρέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που αξιολογείται ότι είναι τύπου Orlan-10, ρωσικής προέλευσης, και χρησιμοποιείται για σκοπούς αναγνώρισης και επιτήρησης. Η έρευνα για το θέμα συνεχίζεται».

Ο Ισμαήλ Μπαϊχάν, κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε την εμπειρία του:

«Άκουσα έναν θόρυβο καθώς κατέβαινα στο χωράφι και είδα το drone να πέφτει με δύναμη. Φοβήθηκα να πλησιάσω γιατί δεν ήξερα τι ήταν. Έπεσε την Τετάρτη γύρω στις 10 το πρωί. Δεν το είπα σε κανέναν γιατί νόμιζα ότι ο ιδιοκτήτης του θα ερχόταν να το πάρει. Σήμερα τελικά ενημέρωσα τον κοινοτάρχη».

Προηγούμενο περιστατικό στην Άγκυρα

Το περιστατικό στη Νικομήδεια έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάρριψη UAV άγνωστης ταυτότητας στον εναέριο χώρο της Άγκυρας, στις 15 Δεκεμβρίου. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας είχε τότε ανακοινώσει ότι το αεροσκάφος κατευθύνθηκε και καταρρίφθηκε σε κατάλληλο σημείο, ενώ είχαν ενημερωθεί σχετικά η Ρωσία και η Ουκρανία.