Για ένα ακόμη 24ωρο συνεχίζεται η σκληρή μάχη πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων απέναντι στις καταστροφικές φωτιές που μαίνονται σε Πάτρα και Χίο, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Με το πρώτο φως της ημέρας μπήκαν ξανά στη μάχη τα εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στην περιοχή Ρωμανός της Αχαΐας, η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτή την ώρα η φωτιά βρίσκεται επάνω στο βουνό, ενώ το βράδυ της Τετάρτης υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο ξεπερνούσε το ένα χιλιόμετρο. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει διασπαστεί σε τρία πολύ μικρότερα από τα οποία έχουν απομείνει μικρότερες εστίες. Στο μέτωπο της Αρόης το προσωπικό της πυροσβεστικής έδωσε μεγάλη μάχη για να προστατεύσει τις κατοικίες.

🔥⚠️Ολονύχτια μάχη με το πύρινο μέτωπο στην #πυρκαγιά #Πάτρα‼️Το ένα μέρος της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τα Άνω Συχαινά καίει δίπλα από την Αρόη, ενώ το άλλο καίει την περιοχή πλέον πάνω από τον Ρωμανό.⚠️🔥Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματική μάχη για να μην ανέβει η φωτιά στο λόφο και περάσει προς το Δασύλλιο,λιγότερο από 1 χιλιόμετρο από το κέντρο της Πάτρας!Βίντεο:Δημήτρης Γκαβέρας Posted by Forecast Weather Greece on Wednesday, August 13, 2025

Το απόγευμα της Τετάρτης, το 112 εξέδωσε αλλεπάλληλα μηνύματα καλώντας τους κατοίκους σε Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπο και Εγλυκάδα να κατευθυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας για την ασφάλειά τους.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 140 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στη Χίο, στις Κηπουριές, η εικόνα είναι επίσης βελτιωμένη έπειτα από ολονύχτια προσπάθεια των πυροσβεστών, καθώς η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό. Με το πρώτο φως θα φανεί η πλήρης έκταση των ζημιών, που περιλαμβάνουν καμένα σπίτια και αγροτικές εκτάσεις.

🔥⚠️Απερίγραπτες εικόνες πριν από λίγο από την περιοχή φυτά στην Χίο 🔥Τεράστια καταστροφή τρίτο εικοσιτετράωρο η πυρκαγιά στην Χίο Βίντεο: Χαικός Λαός Posted by Forecast Weather Greece on Wednesday, August 13, 2025

Οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας έδωσαν τιτάνια μάχη για να μην περάσει η φωτιά τον δρόμο, προς το νότιο τμήμα του νησιού, που υπάρχει ένα άκαυτο δάσος, ενώ η κατάσβεση χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς οι φλόγες καίνε μέσα σε χαράδρες και δύσβατα σημεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε ένα σημείο, ενώ οι αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων ήταν συνεχείς.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς και σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, στην κατηγορία 4, για πέντε Περιφέρειες της χώρας. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν αυξημένων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς.