Βίντεο που έχει τραβήξει drone καταγράφει την καταστροφή που άφησε η φωτιά στο πέρασμά της από τη βόρεια Χίο, καθώς το νησί μετρά τις πληγές του.

Τα πλάνα από τις καμένες εκτάσεις στη Βολισσό και στα Λιμνιά Χίου μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της Τρίτης συγκλονίζουν, με αποκαρδιωτικές εικόνες καταστροφής.

Το βίντεο αποτυπώνει την τεράστια οικολογική καταστροφή που προκάλεσε η φωτιά, καίγοντας δασικές εκτάσεις, περιουσίες και τοπία φυσικής ομορφιάς.

Δείτε το βίντεο:

Στη Χίο οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν ολονύχτια μάχη, ενώ εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο και να επιχειρούν.