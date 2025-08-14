Ένα αγροτικό όχημα παραβίασε σήμα stop σε αγροτική περιοχή του Μίσιγκαν και συγκρούστηκε με ένα βαν που μετέφερε μέλη της κοινότητας Άμις, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Gilford Township της κομητείας Tuscola, περίπου 161 χιλιόμετρα βόρεια του Ντιτρόιτ.

Στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά 13 άτομα, εκ των οποίων 10 στο βαν, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

«Πολλοί επιβάτες εκσφενδονίστηκαν από το βαν και το αγροτικό όχημα», ανέφερε το γραφείο του σερίφη στο Facebook. «Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 6 θάνατοι και η κατάσταση των υπόλοιπων επιβατών είναι άγνωστη».

Μέλη της τοπικής αμις κοινότητας βρίσκονταν στο βαν, όπως δήλωσε ο υποσερίφης Ρόμπερτ Μπάξτερ την Τετάρτη.

«Είχαν έναν μισθωμένο οδηγό στο βαν», είπε στο Associated Press. «Δεν είμαι σίγουρος προς τα πού κατευθύνονταν ή από πού ερχόταν. Είναι κάτοικοι της κομητείας».

Ο Μπάξτερ σημείωσε ότι επτά άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς ενημέρωση για την κατάστασή τους.

Οι Αμις ακολουθούν γενικά βασικές χριστιανικές πεποιθήσεις, διατηρώντας ωστόσο έναν βαθμό απομόνωσης από την υπόλοιπη κοινωνία. Συνήθως χρησιμοποιούν άμαξες που κινούνται με άλογα για τις μετακινήσεις τους και δεν οδηγούν οι ίδιοι αυτοκίνητα ή φορτηγά, αλλά επιβαίνουν σε οχήματα που οδηγούνται από μη Αμις.

Σε ξεχωριστό περιστατικό την Τρίτη, στην δυτική περιοχή του Μίσιγκαν, ένα κοριτσάκι 4 μηνών έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση αγροτικού οχήματος με άμαξα Αμις, ενώ στο όχημα βρίσκονταν επίσης τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες.

Ένα αγοράκι 2 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Αυτό το τραγικό δυστύχημα αποτελεί σοβαρή υπενθύμιση να οδηγούμε με υπομονή και προσοχή σε περιοχές όπου η μετακίνηση με άμαξες είναι τρόπος ζωής», τόνισε η αστυνομία.

Σύμφωνα με το Elizabethtown College, περίπου το 61% του πληθυσμού Αμις στη Βόρεια Αμερική ζει σε Οχάιο, Πενσυλβάνια και Ιντιάνα, ενώ το Μίσιγκαν φιλοξενεί επίσης σημαντικό ποσοστό της κοινότητας.