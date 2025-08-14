Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Ξηροχώρι του δήμου Ζαχάρως, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη η φωτιά αντιμετωπίστηκε και είναι σε ύφεση.

Στην περιοχή επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ