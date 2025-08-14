Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Ξηροχώρι του δήμου Ζαχάρως, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη η φωτιά αντιμετωπίστηκε και είναι σε ύφεση.

Στην περιοχή επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ