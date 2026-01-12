Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μία νύφη και ο γαμπρός της, έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη φιάλης υγραερίου νωρίς την Κυριακή, μετά από γαμήλια δεξίωση σε σπίτι στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, ανακοίνωσαν η αστυνομία και αξιωματούχοι.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που οι καλεσμένοι, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν με το ζευγάρι, κοιμούνταν στο σπίτι, προκαλώντας τη μερική κατάρρευση του οικήματος, σύμφωνα με την αστυνομία του Ισλαμαμπάντ. Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε μία κατοικημένη περιοχή στην καρδιά της πόλης.

Ο κυβερνητικός διαχειριστής, Σαχιμπζάντα Γιουσάφ, δήλωσε ότι οι αρχές ειδοποιήθηκαν για την έκρηξη νωρίς την Κυριακή και οι αστυνομικοί εξακολουθούν να ερευνούν την υπόθεση. Είπε επίσης ότι προκλήθηκαν ζημιές και σε κάποια γειτονικά σπίτια.

Ο πρωθυπουργός Σαχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και υπέβαλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Έδωσε οδηγίες στις υγειονομικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι τραυματίες θα λάβουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη και διέταξε τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας.

Πολλά νοικοκυριά στο Πακιστάν βασίζονται, σύμφωνα με την Independent, σε φιάλες υγραερίου (LPG) λόγω της χαμηλής πίεσης του δικτύου με αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνά τέτοιου είδους θανατηφόρα ατυχήματα.