Κλειστό θα παραμείνει σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου το μουσείο του Λούβρου, αφού το προσωπικό κατεβαίνει και πάλι σε απεργία με αίτημα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όπως έγινε γνωστό από το μουσείο και τα συνδικάτα.

Η γενική συνέλευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε το πρωί, αποφάσισε την επανάληψη της απεργιακής κινητοποίησης του Δεκεμβρίου κρίνοντας ότι «δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τη διεύθυνση του Λούβρου και το υπουργείο Πολιτισμού».

«Κατά συνέπεια, το μουσείο δεν μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του», ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λούβρου, διευκρινίζοντας ότι θα παραμείνει κλειστό για δεύτερη φορά από την έναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 15 Δεκεμβρίου.