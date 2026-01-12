Η νέα υπερσύγχρονη φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», που ύψωσε προ ημερών την ελληνική σημαία σε μια λιτή αλλά σημαντική τελετή υπό την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας στα ναυπηγεία της Λοριάν, στη βορειοδυτική Γαλλία, αφού παρέλαβε τον αρχικό οπλισμό της στη Βρέστη, έχει ήδη αφήσει πίσω της τον Ατλαντικό και διέσχισε το Γιβραλτάρ, σηματοδοτώντας την τελική φάση του ταξιδιού της προς την Ελλάδα και ειδικότερα προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου θα την υποδεχθούμε με τιμές. Όπως επισημαίνουν οι γνωρίζοντες, το γεγονός ότι το σκάφος εισήλθε στα νερά της Μεσογείου δεν είναι απλώς γεωγραφικό: εκπέμπει μήνυμα προς το Πολεμικό Ναυτικό και τη ναυπηγική κοινότητα ότι η πρώτη ελληνική FDI HN ολοκληρώνει με επιτυχία την περίοδο δοκιμών και προετοιμάζεται για πλήρη ένταξη στον στόλο. Ο «Κίμων» δεν αποτελεί πλέον ένα πρόγραμμα υπό κατασκευή, αλλά ένα λειτουργικό και επιχειρησιακά ώριμο πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νεότευκτο σκαρί αναμένεται να φθάσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας την προσεχή Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου. Βάσει του σχεδιασμού, θα το υποδεχθούν πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία θα βγουν στα ανοικτά και θα το συνοδεύσουν στα τελευταία του μίλια μέχρι το λιμάνι που θα δέσει. Θα έχουμε, όπως μας λένε, την εικόνα των «ανάστροφων πλωρών», ένα θέαμα που θα θυμίζει παραδοσιακές ναυτικές τελετές. Πρόκειται για μια συμβολική διάταξη των πλοίων συνοδείας, όπου οι πλώρες τους φαίνονται στραμμένες προς διαφορετικές κατευθύνσεις, δημιουργώντας οπτική αντίθεση και ταυτόχρονα παραπέμποντας στην ιστορική πορεία του ελληνικού ναυτικού. Η σύνθεση αυτή λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, υπογραμμίζοντας την είσοδο της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI HN στον Στόλο, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει εντυπωσιακή εικόνα στους παρατηρητές από ξηρά και θάλασσα.

Να σημειωθεί ότι η πορεία της φρεγάτας «Κίμων» μέχρι να βρεθεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα ακολούθησε και συνεχίζει να ακολουθεί αυστηρά καθορισμένα βήματα, που περιλαμβάνουν τις γνωστές διεθνώς sea trials, ή αλλιώς θαλάσσιες δοκιμές. Τα sea trials είναι μια σειρά ελέγχων και δοκιμών που πραγματοποιούνται στη θάλασσα για να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα και η επιχειρησιακή ετοιμότητα ενός πλοίου. Δεν πρόκειται για μια μόνο δοκιμή, αλλά για κλιμακωμένες φάσεις: πρώτα ελέγχεται η πλατφόρμα του πλοίου – δηλαδή η πρόωση, τα πηδάλια, τα ηλεκτροπαραγωγά συστήματα, η σταθερότητα και η συνολική συμπεριφορά σε διαφορετικές συνθήκες θάλασσας – ώστε να διαπιστωθεί πώς «αντιδρά» το σκάφος στην πράξη.

Στη συνέχεια ελέγχεται η ολοκλήρωση των συστημάτων, καθώς μια σύγχρονη φρεγάτα όπως η FDI HN λειτουργεί ως ψηφιακή πλατφόρμα: όλοι οι αισθητήρες, τα δίκτυα επικοινωνίας και οι υπολογιστικές δομές πρέπει να συνεργάζονται ώστε η τακτική εικόνα να εμφανίζεται έγκαιρα και με ακρίβεια. Το τελευταίο επίπεδο αφορά την επιχειρησιακή συμπεριφορά: πώς το πλοίο αντιμετωπίζει σενάρια πίεσης, συντονίζεται με άλλες μονάδες, προστατεύεται από απειλές και παίρνει γρήγορες αποφάσεις υπό πραγματικές συνθήκες. Αυτό είναι το σημείο όπου το πλοίο αποδεικνύει αν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε πραγματικές επιχειρήσεις.

[#THROWBACK] We look back at the delivery ceremony of FDI Kimon to the @NavyGR .



Strengthening Greece’s maritime sovereignty, she joins her French sistership FDI Amiral Ronarc’h. pic.twitter.com/4Wb3hZyGd9 — Naval Group (@navalgroup) December 23, 2025

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των δοκιμών, η «ΚΙΜΩΝ» υπέστη μικρές αλλά κρίσιμες παρεμβάσεις, γνωστές στο ναυτικό ως fine-tuning. Πρόκειται για τη διαδικασία ρύθμισης και βελτίωσης των συστημάτων ενός πλοίου μετά τις πρώτες δοκιμές. Δεν πρόκειται για μεγάλες παρεμβάσεις, αλλά για λεπτομερείς διορθώσεις που εξασφαλίζουν ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν με ακρίβεια και το πλοίο αποδίδει σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Στην περίπτωση της «Κίμων», αυτό περιλάμβανε από τη ρύθμιση της πλεύσης και την αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων μέχρι μικρές τροποποιήσεις στην οργάνωση των αισθητήρων και των επικοινωνιών.

Η εμπειρία που συγκεντρώνεται από την «Κίμων» ανοίγει τον δρόμο και για τα δύο επόμενα πλοία της ίδιας κλάσης που θα παραλάβουμε. Η φρεγάτα «Νέαρχος», η δεύτερη Belh@rra που θα παραλάβουμε από τα γαλλικά ναυπηγεία της Naval Group, ξεκινά τώρα τις δοκιμές της σε ένα περιβάλλον πιο απλοποιημένο και στοχευμένο. Δεν χρειάζεται να επαναλάβει από την αρχή όλες τις διαδικασίες: βασίζεται στην εμπειρία της «Κίμων», επικυρώνει τις βελτιώσεις που ενσωματώθηκαν και εστιάζει στην επιχειρησιακή αξιολόγηση και στην ομαλή ένταξη της φρεγάτας στο σύστημα μάχης.