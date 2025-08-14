Mέλη του ΠΑΜΕ έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (14/08) έξω από την πύλη υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Πειραιά, με σκοπό να εμποδίσουν την αποβίβαση επιβατών του πλοίου «Crown Iris» που κατέπλευσε από το Ισραήλ.

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, με κλούβες των ΜΑΤ να σχηματίζουν φραγμό μπροστά στην πύλη 12, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η ασφαλής αποβίβαση των Ισραηλινών τουριστών.

Παράλληλα, η Τροχαία εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας Λεόντων για τη διευκόλυνση της κίνησης γύρω από το λιμάνι.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια κινητοποίηση για το ίδιο κρουαζιερόπλοιο είχε πραγματοποιηθεί και την Τετάρτη στον Βόλο, με μέλη του ΠΑΜΕ να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην παρουσία του «Crown Iris» στα ελληνικά λιμάνια.