Από νωρίς το πρωί στον Βόλο βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ντόπιων, αλλά και άλλων συλλογικοτήτων, αντιδρώντας στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες.

Οι διοργανωτές ζητούν να διακοπεί κάθε συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, επικαλούμενοι την τραγική κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα και την Παλαιστίνη, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ «κράτος-δολοφόνο».

Σύμφωνα με το magnesianews, οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό, ξεκίνησαν πορεία προς το λιμάνι, ωστόσο δυνάμεις των ΜΑΤ βρέθηκαν μπροστά τους και απέτρεψαν την προσέγγισή τους στο σημείο όπου αναμενόταν η άφιξη του Crown Iris.

επεισόδια στην είσοδο του λιμανιού Posted by magnesianews.gr on Tuesday, August 12, 2025

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η πορεία έφτασε στην πύλη του λιμανιού και οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Μία από αυτές έπεσε ακριβώς μπροστά στον Γιάννη Μάγγο, πατέρα του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, ο οποίος εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία προς τους αστυνομικούς των ΜΑΤ, ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά της Αστυνομίας.