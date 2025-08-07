Στις 8 Αυγούστου του 1303, ένας ισχυρός σεισμός έπληξε την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η πόλη, άλλοτε λίκνο του ελληνιστικού κόσμου και σημείο συνάντησης πολιτισμών, έβλεπε εκείνη τη μέρα να σωριάζεται στη γη ένα από τα πιο εντυπωσιακά και εμβληματικά δημιουργήματα του ανθρώπινου πνεύματος: ο Φάρος της Αλεξάνδρειας.

Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας πύργος φωτός για τους ναυτικούς. Ήταν ένα αρχιτεκτονικό θαύμα, ένα τεχνολογικό κατόρθωμα και ταυτόχρονα ένα σύμβολο του ελληνιστικού οράματος – εκείνης της εποχής όπου η επιστήμη, η τέχνη και η μηχανική σμίλευαν μαζί τον κόσμο. Χτισμένος πάνω στο νησάκι Φάρος, απέναντι από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας, ο ομώνυμος φάρος υψωνόταν για αιώνες με επιβλητικότητα, φτάνοντας σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις τα 100 με 130 μέτρα σε ύψος.

Ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, ο Φάρος ήταν ο τρίτος ψηλότερος ανθρώπινος οικοδομικός επίτευγμα της αρχαιότητας (μετά τις πυραμίδες της Γκίζας). Κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. κατά την περίοδο της δυναστείας των Πτολεμαίων, πιθανώς υπό τον Πτολεμαίο Β΄, και ολοκληρώθηκε από τον αρχιτέκτονα Σωστράτη τον Κνίδιο.

Ένα φως που οδηγούσε πολιτισμούς

Το φως του Φάρου –είτε από τη μέρα μέσω ενός γιγαντιαίου καθρέφτη που αντανακλούσε τον ήλιο είτε τη νύχτα με φωτιά– καθοδηγούσε πλοία και ανθρώπους για πάνω από 1.500 χρόνια. Ο μηχανισμός του παρέμενε μυστήριο, αλλά ενέπνευσε εκατοντάδες φάρους στη μετέπειτα Ιστορία. Στην πραγματικότητα, η ίδια η λέξη «φάρος» (Pharos) αποτέλεσε γλωσσικό πρότυπο για τις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες: από το phare στα Γαλλικά έως το faro στα Ισπανικά και τα Ιταλικά.

Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενοι σεισμοί που έπληξαν την περιοχή κατά τον 13ο και 14ο αιώνα, με αποκορύφωμα αυτόν της 8ης Αυγούστου 1303 και έναν ακόμη το 1323, οδήγησαν στην οριστική κατάρρευση του οικοδομήματος. Τα ερείπια του καταποντίστηκαν στον βυθό της Μεσογείου, όπου και παραμένουν μέχρι σήμερα – ένα αρχαιολογικό ναυάγιο του πνεύματος, που ακόμη ερευνάται από δύτες και επιστήμονες.

5 πράγματα που (ίσως) δεν ξέρατε για τον Φάρο της Αλεξάνδρειας

Ο καθρέφτης του Φάρου, σύμφωνα με αρχαίες πηγές, ήταν τόσο ισχυρός που μπορούσε να συγκεντρώσει ηλιακή ακτινοβολία σε τέτοιο βαθμό ώστε –θεωρητικά– να κατακαίει εχθρικά πλοία από μακριά. Αν και αυτό μοιάζει με θρύλο, η ιδέα της συγκεντρωμένης ενέργειας εντυπωσιάζει ακόμη. Ο Φάρος απεικονιζόταν σε αρχαία νομίσματα, κάτι που αποδείκνυε τη φήμη του ακόμα και στους ζώντες χρόνους του. Ήταν ένα ζωντανό έμβλημα της πόλης, όπως ο Πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Υπάρχουν μαρτυρίες για υπόγεια σήραγγα που ένωνε τον φάρο με την ηπειρωτική πόλη, προσφέροντας μια μυστικιστική αύρα και πηγή έμπνευσης για αναρίθμητους μύθους. Ο Φάρος θεωρείται ο πρόδρομος των φάρων όλου του κόσμου – όχι μόνο λειτουργικά αλλά και συμβολικά. Από το νησί Φάρος, γεννήθηκε η ιδέα ότι το φως είναι σωτήριο. Τα ερείπιά του εξερευνώνται μέχρι σήμερα από αρχαιολόγους και δύτες, ενώ υπάρχουν σχέδια για δημιουργία υποθαλάσσιου μουσείου που θα αποκαλύψει τη μαγεία του στον σύγχρονο κόσμο.

Η πτώση του Φάρου το 1303 δεν ήταν απλώς η απώλεια ενός οικοδομήματος. Ήταν το τέλος μιας εποχής. Η Αλεξάνδρεια –τότε υπό τον έλεγχο των Μαμελούκων– άφηνε πίσω της το ένδοξο παρελθόν της και έμπαινε σε έναν νέο κόσμο, πιο σκοτεινό, λιγότερο επιστημονικό, πιο μεσαιωνικό.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1303: Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, παύει να λειτουργεί οριστικά όταν καταρρέει λόγω ισχυρού σεισμού που προκαλεί μεγάλες ζημιές στην περιοχή. Ήταν για αιώνες σύμβολο της ελληνιστικής μηχανικής και πολιτισμού.

1680: Οι Οθωμανοί αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά, ο οποίος αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

1884: Πάνω στη φρεγάτα «Ελλάς», τελούνται στον Πειραιά τα εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, με πρώτο διοικητή τον πλωτάρχη Ηλία Κανελλόπουλο. Πρόκειται για κομβική στιγμή στην εξέλιξη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.

1909: Ο Νικόλαος Ζορμπάς εκλέγεται αρχηγός του «Στρατιωτικού Συνδέσμου», που έμελλε να οδηγήσει στην Επανάσταση στο Γουδί. Η εξέγερση αυτή αποτέλεσε την απαρχή μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών στην Ελλάδα.

1918: Ξεκινά η μάχη της Αμιένης, μία από τις καθοριστικές επιθέσεις των Συμμάχων στο Δυτικό Μέτωπο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ήττα των Γερμανών θεωρείται το ξεκίνημα του τέλους του πολέμου.

1942: Στην Ινδία ξεκινά το κίνημα «Εγκαταλείψτε την Ινδία», με ηγέτη τον Μαχάτμα Γκάντι, ζητώντας την αποχώρηση των Βρετανών. Η ειρηνική αυτή εξέγερση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανεξαρτησία της Ινδίας.

1945: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν υπογράφει και επικυρώνει τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, καθιστώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες το πρώτο επίσημο κράτος-μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

1953: Υπογράφεται στο Λονδίνο, με συμμετοχή και της Ελλάδας, η Συμφωνία για τη διαγραφή του γερμανικού χρέους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομική ανασυγκρότηση της Γερμανίας και θέτοντας τη βάση για το μεταπολεμικό «γερμανικό θαύμα».

1963: Ακούγεται για πρώτη φορά στα ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Honeymoon Song» στην εκδοχή των Beatles. Πρόκειται για το γνωστό «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», που μεταφράστηκε στα αγγλικά και ταξίδεψε διεθνώς, δείγμα της παγκόσμιας απήχησης της ελληνικής μουσικής.

1963: Πραγματοποιείται στη Βρετανία η Μεγάλη Ληστεία του Τρένου, όταν συμμορία 15 ατόμων επιτίθεται σε ταχυδρομικό τρένο και αποσπά λεία 2,6 εκατομμύρια λίρες. Η υπόθεση έμεινε στην ιστορία ως «Ληστεία του Αιώνα».

1967: Ιδρύεται η ASEAN, οργανισμός που ενώνει τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας με στόχο την πολιτική και οικονομική συνεργασία. Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο ισχυρούς περιφερειακούς οργανισμούς παγκοσμίως.

1968: Ο Ρίτσαρντ Νίξον εξασφαλίζει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, με αντιπρόεδρο τον Ελληνοαμερικανό Σπύρο Άγκνιου. Η υποψηφιότητά του θα οδηγήσει στην εκλογή και μετέπειτα στο σκάνδαλο Watergate.

1974: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον ανακοινώνει σε τηλεοπτικό διάγγελμα την παραίτησή του, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Watergate. Είναι ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που παραιτείται.

1989: Το διαστημικό λεωφορείο Columbia ξεκινά πενθήμερη μυστική στρατιωτική αποστολή, σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια του προγράμματος των ΗΠΑ στον Ψυχρό Πόλεμο.

1990: Ο υπουργός Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσοβόλας, κατηγορούμενος για απιστία, αφήνεται ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και κατηγόρων. Η υπόθεση απασχόλησε έντονα τη δημόσια σφαίρα.

1990: Το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και οι ΗΠΑ απαντούν με αποστολή στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία. Αποτελεί την απαρχή του Α’ Πολέμου του Κόλπου, που θα σημαδέψει τη διεθνή γεωπολιτική σκηνή των 90s.

2008: Διεξάγεται η τελετή έναρξης των 29ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο, με συμμετοχή 11.028 αθλητών από 204 χώρες. Η Ελλάδα συμμετέχει με 159 αθλητές, τιμώντας την ολυμπιακή της παράδοση.

Γεννήσεις

1879 – Εμιλιάνο Ζαπάτα (Emiliano Zapata), μεξικανός στρατιωτικός και εμβληματική προσωπικότητα της Μεξικανικής Επανάστασης (1910–1920). Γεννημένος στο χωριό Ανεκουίλκο της πολιτείας Μορέλος, καταγόταν από αγροτική οικογένεια. Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των αγροτών ενάντια στα μεγάλα τσιφλίκια και έγινε αρχηγός του «Απελευθερωτικού Στρατού του Νότου». Με το σύνθημα «Tierra y Libertad» («Γη και Ελευθερία») ενέπνευσε το κίνημα του Ζαπατισμού, ενώ ηγήθηκε σε πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες για την αναδιανομή της γης στους φτωχούς αγρότες. Δολοφονήθηκε το 1919, αφήνοντας ανεξίτηλη παρακαταθήκη ως σύμβολο κοινωνικής δικαιοσύνης και ελευθερίας.

1900 – Αλέξης Μινωτής, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, γεννημένος στα Χανιά. Υιοθέτησε το επώνυμο «Μινωτής» και διακρίθηκε σύντομα στη σκηνή με τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Πρωταγωνίστησε σε πληθώρα κλασικών και σύγχρονων έργων («Άμλετ», «Ιούλιος Καίσαρ», «Μάκβεθ», «Οιδίπους Τύραννος»), ενώ άφησε βαθύ αποτύπωμα με σκηνοθεσίες στην Επίδαυρο και διεθνώς. Έζησε μια ζωή αφοσιωμένη στο θέατρο και έγινε σύμβολο της ελληνικής δραματουργίας για πάνω από μισό αιώνα.

1934 – Ρίκα Διαλυνά, ελληνίδα ηθοποιός και εστεμμένη καλλιστείων, γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8 Αυγούστου. Ξεκίνησε ως Star Hellas 1954 και εκπροσώπησε την Ελλάδα στη «Miss Universe», όπου διακρίθηκε στις τελικές φιναλίστ. Εντυπωσίασε με διεθνή καριέρα σε Ελλάδα, Ιταλία και ΗΠΑ, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 60 ταινίες και σειρές («Black Sabbath», «The Secret of Dr. Mabuse», «Summer Lovers»), ενώ διακρίθηκε και ως εικαστικός καλλιτέχνης αργότερα στη ζωή της.

1937 – Ντάστιν Χόφμαν (Dustin Hoffman), κορυφαίος Αμερικανός ηθοποιός που γεννήθηκε στο Λος Άντζελες και έγινε εμβληματική φυσιογνωμία του μοντέρνου Χόλιγουντ. Ξεκίνησε δυναμικά με το «The Graduate» (1967) και ακολούθησαν σημαντικές ερμηνείες σε ταινίες όπως «Midnight Cowboy», «Kramer vs. Kramer», «Tootsie» και «Rain Man», για τα οποία τιμήθηκε με δύο Όσκαρ. Ξεχώρισε για τους σύνθετους, ευάλωτους χαρακτήρες του, αλλάζοντας την εικόνα του πρωταγωνιστή στην αμερικανική κινηματογραφική σκηνή, ενώ παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος μέχρι σήμερα.

1981 – Ρότζερ Φέντερερ (Roger Federer), Ελβετός θρύλος της αντισφαίρισης, γεννημένος στη Βασιλεία στις 8 Αυγούστου. Κατέκτησε 20 Grand Slam τίτλους, με ρεκόρ 8 στο Wimbledon, 6 στο Australian Open, 5 στο US Open και 1 στο Roland Garros, όντας ο μοναδικός που έχει πετύχει τουλάχιστον 5 τίτλους σε τρία διαφορετικά Grand Slam. Πρωταγωνίστησε για σχεδόν δύο δεκαετίες ως μέλος του Big Three (με Nadal και Djokovic) και σημείωσε 310 εβδομάδες συνολικά στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης (ρεκόρ 237 συνεχόμενες). Ξεχώρισε για το κομψό στυλ, την αθλητική δεοντολογία και την παγκόσμια δημοφιλία του, αποσπώντας δεκάδες βραβεία και κλείνοντας την καριέρα του το 2022 ως ένας από τους σπουδαιότερους τενίστες όλων των εποχών.

Θάνατοι

1827 – Γεώργιος Κάνινγκ (George Canning), Άγγλος φιλέλληνας πολιτικός και Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Απρίλιο ως τον Αύγουστο του 1827. Διακρίθηκε για την ευφυΐα και τη ρητορική του δεινότητα, υποστήριξε ενεργά την Ελληνική Επανάσταση και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη Συνθήκη του Λονδίνου (1827), που άνοιξε τον δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Η πλατεία Κάνιγγος στην Αθήνα φέρει το όνομά του προς τιμήν του, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη φιλελληνική του στάση και τη συμβολή του στην ίδρυση του ελληνικού κράτους.

2004 – Δημήτρης Παπαμιχαήλ, εμβληματικός Έλληνας ηθοποιός του κινηματογράφου και θεάτρου, που έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου 2004, σε ηλικία 70 ετών. Καθιερώθηκε ως ζεν πρεμιέ μέσα από το Εθνικό Θέατρο και καθόρισε το λαϊκό σινεμά με πλήθος επιτυχιών, κυρίως σε συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Συνδύασε εμπορική δόξα με ρόλους ρεπερτορίου, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη σκηνή και την οθόνη, με μακρά και επιδραστική καριέρα

2017 – Αργυρώ-Νικολέτα Τσάπρα (Αρλέτα), Ελληνίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, άφησε το στίγμα της στο ελληνικό τραγούδι με τη βελούδινη φωνή και το χαμηλό προφίλ της. Γεννημένη στην Αθήνα το 1945, σπούδασε ζωγραφική αλλά την κέρδισε το τραγούδι από τη δεκαετία του ’60, ταυτισμένη με το Νέο Κύμα. Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες (Σπανός, Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Παπαδόπουλος) και ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες («Μια Φορά Θυμάμαι», «Τσάι Γιασεμιού», «Σερενάτα», «Μπαρ το Ναυάγιο»). Πέρα από τη μουσική, διακρίθηκε και ως εικαστικός, ενώ παρέμεινε αγαπητή για τη λιτή, αυθεντική της παρουσία και το διακριτικό της χιούμορ.

2023 – Σίξτο Ροντρίγκες (Sixto Rodriguez), Αμερικανός τραγουδιστής-τραγουδοποιός με καταγωγή από το Ντιτρόιτ, εμβληματική φιγούρα της folk-rock, γνωστός διεθνώς χάρη στο τραγούδι «Sugar Man» και στο οσκαρικό ντοκιμαντέρ «Searching for Sugar Man». Αν και αγνοήθηκε στις ΗΠΑ τις δεκαετίες του ’70, λατρεύτηκε στη Νότια Αφρική ως σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας. Ξανανακαλύφθηκε από θαυμαστές, γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση, επηρέασε βαθιά τους νέους κατά του απαρτχάιντ και παρέμεινε σεμνός, εργάτης και μουσικός μέχρι το τέλος. Πέθανε στις 8 Αυγούστου 2023, σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του μια θρυλική μουσική παρακαταθήκη.

Μύρων, Τριαντάφυλλος, Τριανταφυλλιά

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Oργασμού

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας