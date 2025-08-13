Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 25χρονο στην Πάτρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε εμπρησμό. Σύμφωνα με φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσίασε το OPEN, ο νεαρός καταγράφηκε να σκύβει σε χωράφι και, λίγα δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνσή του, να εκδηλώνεται πυρκαγιά.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, λίγο πριν τις 17:30, κοντά στο γηροκομείο της περιοχής και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Παράλληλα, διερευνάται η πιθανή σύνδεσή του με τη μεγάλη φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας, η οποία εκδηλώθηκε την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν σε άλλο μέτωπο, στην απέναντι πλευρά της πόλης.

Η ίδια πηγή κάνει λόγο για ισχυρές ενδείξεις εμπρησμού, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται και στον εντοπισμό οχήματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, με στόχο την ταυτοποίηση και λήψη καταθέσεων από τους επιβαίνοντες.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.