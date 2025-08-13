Μια συγκλονιστική αεροφωτογραφία από τη μεγάλη φωτιά στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης κατέγραψε και δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ο πιλότος Γιάννης Σταυράκης.

Στο στιγμιότυπο φαίνεται η πόλη φωτισμένη, ενώ σε μικρή απόσταση ξεχωρίζουν τα πύρινα μέτωπα που κατακαίνε ανεξέλεγκτα την περιοχή. Προς την Αρόη, μία συνεχόμενη γραμμή φλόγας «αγκαλιάζει» το τοπίο, ενώ στο Ρωμανό η φωτιά φουντώνει με ένταση. Στον ορίζοντα, διάσπαρτες μικρότερες εστίες θυμίζουν αναμμένα καντηλάκια, μαρτυρώντας το πόσο επικίνδυνες και πολυάριθμες είναι οι αναζωπυρώσεις.

Η εικόνα αποδίδει με ωμό ρεαλισμό το μέγεθος της καταστροφής και το πόσο επικίνδυνο είναι το μέτωπο που απειλεί την Πάτρα.

Δείτε την εικόνα που δημοσιεύει το pelop: