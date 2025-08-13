Ένας γαλακτοπαραγωγός στη Νέα Ζηλανδία κατηγορείται ότι βίαζε τη σύζυγό του και την ανήλικη θετή του κόρη, για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορίες για σεξουαλικές πράξεις με αγελάδες και μοσχάρια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε στη σύζυγό του ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τις αγελάδες του, ενώ την υποχρέωνε να βλέπει την ώρα που έκανε σεξουαλικές πράξεις με τα μοσχάρια.

Το όνομα του άνδρα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί, ώστε να προστατευτεί η ταυτότητα των καταγγελλουσών. Ο ίδιος δικάζεται στο Δικαστήριο Περιφέρειας του Γουανγκαρέι, όπου αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, ανάμεσά τους 15 κατηγορίες βιασμού, μία για κτηνοβασία με αγελάδες και μία για άσεμνες πράξεις σε μοσχάρια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η θετή του κόρη κατέθεσε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ήταν κάτω των 10 ετών και κλιμακώθηκε σε σχεδόν καθημερινούς βιασμούς για την επόμενη δεκαετία. Η ίδια υποστήριξε ότι βιάστηκε σχεδόν 300 φορές, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους ενόρκους η εισαγγελέας, Τζεραλντίν Κέλι.

Η καταγγέλλουσα είπε πως ένιωσε ανακούφιση όταν ο θετός της πατέρας υπεβλήθη σε βασεκτομή, όπως ανέφερε το The New Zealand Herald. Η εισαγγελέας δήλωσε: «Η εγκυμοσύνη αποτελούσε για εκείνη μόνιμη ανησυχία πριν καν συμπληρώσει τα 12».

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο άνδρας είχε «καθημερινή ανάγκη» για σεξ, κάτι που οδήγησε και στις φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις κατά της συζύγου του. Φέρεται να πίστευε ότι ο βιασμός δεν υπάρχει, ισχυριζόμενος ότι όλες οι γυναίκες τελικά υποκύπτουν και απολαμβάνουν το σεξ, ενώ φέρεται να είπε στη σύζυγό του ότι «το όχι σημαίνει ναι».

Ο κατηγορούμενος έδειχνε στη σύζυγό του τις στιγμές που είχε σεξουαλικές επαφές με τις αγελάδες. Κατά την περίοδο των τοκετών, φέρεται να ανάγκαζε τα μοσχάρια να του κάνουν στοματικό σεξ, πράξη που η σύζυγός του επίσης είδε.

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι τουλάχιστον σε 20 περιπτώσεις, ο άνδρας ανάγκασε τη σύζυγό του να έχει σεξουαλική επαφή μαζί του αμέσως μετά την πράξη με τα μοσχάρια. «Η ίδια τού είπε ότι το έβρισκε αποκρουστικό, αλλά εκείνος απλώς το έκανε», πρόσθεσε η Κέλι.

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, Μάθιου Ρίτζλεϊ, υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί περί κτηνοβασίας είναι ανυπόστατοι. Είπε στους ενόρκους ότι εναπόκειται σε αυτούς να αποφασίσουν εάν όσα φέρονται να συνέβησαν ήταν άσεμνα.

Ο Ρίτζλεϊ παραδέχτηκε ότι ο πελάτης του είχε σεξουαλική επαφή με τη θετή του κόρη, αλλά υποστήριξε ότι ήταν συναινετική και όταν εκείνη ήταν άνω των 16 ετών. Τόνισε, επίσης, ότι κάθε σεξουαλική επαφή με τη σύζυγο του κατηγορουμένου ήταν συναινετική.