Σαν σήμερα, το 1953, τα Επτάνησα βυθίζονται στον εφιάλτη της πιο καταστροφικής σεισμικής δραστηριότητας στη νεότερη ελληνική ιστορία. Το μεγάλο σεισμικό κύμα, που έπληξε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη στις 12 Αυγούστου, είχε επίκεντρο νότια της Κεφαλονιάς και μέγεθος 7,2 Ρίχτερ, ενώ η γη σήκωσε όλη την Κεφαλονιά κατά 60 εκατοστά! Οι μετασεισμοί που προηγήθηκαν και ακολούθησαν το κύριο γεγονός μεγέθους 6,4 και 6,1 Ρίχτερ, προκάλεσαν πανικό και αβεβαιότητα στους κατοίκους.

Η καταστροφή ήταν καθολική: σχεδόν το 90% των κτηρίων της Κεφαλονιάς ισοπεδώθηκε, το Αργοστόλι, το Ληξούρι και η πόλη της Ζακύνθου μετατράπηκαν σε σωρούς ερειπίων (μόλις τρία κτίρια επέζησαν στη Χώρα Ζακύνθου). Στην Ιθάκη, πάνω από το 70% των σπιτιών καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο αφάνισε ό,τι είχε μείνει όρθιο—οι φλόγες καταβρόχθισαν τα εναπομείναντα σπίτια.

Η αποκαρδιωτική ανθρώπινη τραγωδία μετρήθηκε σε 455-800 νεκρούς, 2.412 τραυματίες, 21 αγνοούμενους και περισσότερους από 145.000 άστεγους. Το κύμα μετανάστευσης που ακολούθησε, άφησε τα νησιά με ισχνό πληθυσμό, καθώς χιλιάδες κάτοικοι αναζήτησαν καλύτερη τύχη στην Αθήνα ή το εξωτερικό, κυρίως σε Καναδά, ΗΠΑ, Αυστραλία και Βρετανία.

Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν για μέρες, κρατώντας τους κατοίκους σε κατάσταση τρόμου. Η βοήθεια διεθνώς ήταν συγκινητική, όμως η εικόνα των κατεστραμμένων νησιών ήταν συγκλονιστική.

Η κληρονομιά του σεισμού του 1953 άλλαξε για πάντα την αρχιτεκτονική και τον πολεοδομικό χάρτη των Επτανήσων. Τα νέα κτίρια χτίστηκαν με αυστηρούς αντισεισμικούς κανόνες και μοντέρνα υλικά, ενώ οι γραφικές γειτονιές με τα παλιά βενετσιάνικα αρχοντικά αντικαταστάθηκαν από τσιμεντένια συγκροτήματα—απαραίτητα για την ασφάλεια, μα θλιβερά για την ιστορική μνήμη.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1099: Στην Α’ Σταυροφορία, οι Σταυροφόροι με επικεφαλής τον Γοδεφρείδο του Μπουιγιόν νικούν τις δυνάμεις των Φατιμιδών στην Ασκαλώνα. Η μάχη αυτή θεωρείται η τελευταία σύγκρουση της εκστρατείας, επισφραγίζοντας την κατάληψη της Ιερουσαλήμ.

1204: Ο δόγης της Βενετίας Ερρίκος Δάνδολος αγοράζει την Κρήτη από τον Βονιφάτιο Μομφερρατικό έναντι 5.000 χρυσών δουκάτων, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς περιόδου βενετικής κυριαρχίας στο νησί. Το ιστορικό αυτό γεγονός συντελείται τον Αύγουστο του 1204, λίγο μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, όταν το βυζαντινό κράτος έχει ήδη διαμελιστεί από τους Σταυροφόρους. Η Κρήτη καταλήγει στη Βενετία μέσα από διπλωματικά παζάρια και ανταλλαγές εδαφών, παρά τη σύντομη παρέμβαση των Γενοβέζων, οι οποίοι δεν καταφέρνουν να κρατήσουν τον έλεγχο του νησιού. Η βενετική κυριαρχία θα διαρκέσει σχεδόν 4,5 αιώνες, επηρεάζοντας καθοριστικά τον πολιτισμό, την οικονομία και την ταυτότητα της Κρήτης.

1851: Ο Ισαάκ Σίνγκερ κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την ποδοκίνητη ραπτομηχανή, ανοίγοντας τον δρόμο για την ίδρυση της ομώνυμης εταιρείας και την επανάσταση στην οικιακή και βιομηχανική ραπτική.

1883: Πεθαίνει στο ζωολογικό κήπο του Άμστερνταμ το τελευταίο κουάγκα. Το κουάγκα (Quagga) ήταν ένα υποείδος της ζέβρας της πεδιάδας (Equus quagga quagga), που κάποτε ζούσε στις ξηρές πεδιάδες της Νότιας Αφρικής. Χαρακτηριζόταν από την ιδιαίτερη εμφάνισή του, με το μπροστινό μέρος του σώματός του να είναι ριγωτό σαν ζέβρα, ενώ το πίσω μέρος του ήταν σχεδόν μονόχρωμο καφέ, χωρίς ρίγες. Το κουάγκα πήρε το όνομά του από τον ήχο που έβγαζε, που έμοιαζε με το “κουά-χα.”

1898: Λήγει ο Ισπανοαμερικανικός Πόλεμος με την Ισπανία να απελευθερώνει την Κούβα και να παραχωρεί στις ΗΠΑ το Πουέρτο Ρίκο, το Γκουάμ και τις Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται επισήμως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

1910: Στις ελληνικές εκλογές για την Εθνοσυνέλευση εκλέγονται πολλοί ανεξάρτητοι υποψήφιοι, με πρώτο επιλαχόντα στην Αττικοβοιωτία τον Ελευθέριο Βενιζέλο, σηματοδοτώντας την αρχή της πολιτικής του ανόδου.

1932: Στην Αρχαία Αγορά ανακαλύπτονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, ανάμεσά τους και ψηφοδέλτια εξοστρακισμού του Αριστείδη, που προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την πολιτική ζωή της κλασικής Αθήνας.

1933: Στην Ελλάδα εγκρίνεται νομοσχέδιο για τη λογοκρισία θεατρικών έργων και κινηματογραφικών ταινιών.

1953: Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποιεί την πρώτη της δοκιμή βόμβας υδρογόνου.

1953: Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ χτυπά τα Επτάνησα, ισοπεδώνοντας ολοκληρωτικά το Αργοστόλι, το Ληξούρι και τη χώρα της Ζακύνθου. Για 45 δευτερόλεπτα επικρατεί πανδαιμόνιο: η γη σειόταν ασταμάτητα, οι δρόμοι γέμισαν ερείπια και τρομακτικές σκηνές εκτυλίσσονται σε κάθε γειτονιά. Ο συνολικός απολογισμός είναι τραγικός — 455 νεκροί, 2.412 τραυματίες, 21 αγνοούμενοι και 145.052 άστεγοι. Μετά τον σεισμό, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο που ολοκλήρωσε την καταστροφή. Οι σεισμοί του 1953 μένουν ως οι καταστροφικότεροι στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, σφραγίζοντας ανεξίτηλα τη μνήμη των νησιών.

1960: Η Μαρία Κάλλας δίνει αποκλειστική συνέντευξη στην «Αθλητική Ηχώ», κάνοντας αναφορά στον Σάββα Θεοδωρίδη. Βρίσκεται στην Αθήνα για συναυλίες, με τα εισιτήρια να κοστίζουν 500 χρυσές λίρες.

1963: Ο Μανώλης Γλέζος τιμάται στη Μόσχα με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης Λένιν, αναγνωρίζοντας τη θρυλική του δράση κατά της ναζιστικής κατοχής και τους αδιάκοπους αγώνες του για δημοκρατία και ειρήνη στην Ελλάδα. Η βράβευση αποτελεί διεθνή επιβεβαίωση της εμβληματικής του αντίστασης και της συμβολής του στα κινήματα ελευθερίας.

1968: Οι Τζίμι Πέιτζ, Ρόμπερτ Πλαντ, Τζον Πολ Τζόουνς και Τζον Μπόναμ παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε στούντιο του Λονδίνου, σηματοδοτώντας τη γέννηση των Led Zeppelin.

1981: Η IBM παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή της, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο εργασίας και πρόσβασης στην πληροφόρηση.

1985: Συντρίβεται η πτήση 123 της Japan Airlines, οδηγώντας στον θάνατο 520 άτομα και χαράσσοντας τη βαρύτερη αεροπορική τραγωδία με ένα και μόνο αεροσκάφος στην ιστορία. Η καταστροφή οφείλεται σε λανθασμένη επισκευή στο ουραίο τμήμα του Boeing 747, που προκαλεί αποσυμπίεση και πλήρη απώλεια ελέγχου και οι τέσσερις μοναδικοί επιζώντες βρίσκονται στα τελευταία καθίσματα.

1990: Η κυνηγός απολιθωμάτων Σου Χέντρικσον ανακαλύπτει στη Νότια Ντακότα τον μεγαλύτερο και πληρέστερο σκελετό Τυραννόσαυρου Ρεξ που έχει βρεθεί ποτέ, ηλικίας 65 εκατομμυρίων ετών.

2000: Το ρωσικό υποβρύχιο Κουρσκ εκρήγνυται και βυθίζεται στη Θάλασσα Μπάρεντς, σκοτώνοντας και τους 118 επιβαίνοντες.

2004: Παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, , συμβολίζοντας τεχνικό άθλο και ένωση της Στερεάς Ελλάδας με την Πελοπόννησο. Η γέφυρα, η μεγαλύτερη καλωδιωτή του είδους της παγκοσμίως κατά τον χρόνο των εγκαινίων, εγκαινιάζει νέα εποχή μετακινήσεων λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη Ελλάδα στις παγκόσμιες υποδομές.

2004: Ξεσπά το πολύκροτο σκάνδαλο Κεντέρη – Θάνου, συγκλονίζοντας την Ελλάδα λίγες μόλις ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο κορυφαίοι Έλληνες σπρίντερ δεν εμφανίζονται σε αιφνιδιαστικό έλεγχο ντόπινγκ και, λίγο αργότερα, ανακοινώνουν ότι τραυματίστηκαν σε τροχαίο με μηχανή – περιστατικό που οι Αρχές και η κοινή γνώμη θα χαρακτηρίσουν αργότερα ως «στημένο». Το γεγονός προκαλεί διεθνή σάλο, αμφισβητεί τις μέχρι τότε επιτυχίες τους και αφήνει βαριά σκιά πάνω στον ελληνικό αθλητισμό, αμαυρώνοντας την εορταστική ατμόσφαιρα των Αγώνων.

Γεννήσεις

1930 – Τζορτζ Σόρος (George Soros), Ουγγροαμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής και φιλάνθρωπος. Γεννημένος στη Βουδαπέστη, επέζησε της ναζιστικής κατοχής χάρη στην εξυπνάδα της οικογένειάς του και το 1947 μετανάστευσε στο Λονδίνο, σπουδάζοντας Οικονομικά στο London School of Economics. Έγινε θρύλος της Wall Street, γνωστός ως «ο άνθρωπος που κατέστρεψε την Τράπεζα της Αγγλίας» μετά τη σορτάρισμα της λίρας το 1992. Ίδρυσε τα Open Society Foundations, μέσω των οποίων δισεκατομμύρια δολάρια κατευθύνθηκαν σε ανθρωπιστικές δράσεις, υπέρ των ανοιχτών και δημοκρατικών κοινωνιών.

1954 – Φρανσουά Ολάντ (François Hollande), γάλλος πολιτικός και πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας (2012-2017). Γεννήθηκε στη Ρουέν και σπούδασε στο ENA, τη σχολή εκπαίδευσης της γαλλικής ελίτ. Καθιερώθηκε στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας ως ηγετικό στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ έγινε γνωστός για τις προσπάθειές του στη διαχείριση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, τη νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών («Mariage pour tous») και τις θέσεις του για την ενωμένη Ευρώπη.

1981 – Τζιμπρίλ Σισέ (Djibril Cissé), εκρηκτικός Γάλλος ποδοσφαιριστής με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού, γεννημένος στην Αρλ. Έγινε γνωστός ως σέντερ φορ-«killer» λόγω της ταχύτητας και δύναμής του, ενώ έγραψε ιστορία σε ομάδες όπως Οσέρ, Λίβερπουλ, Μαρσέιγ, Παναθηναϊκό (όπου λατρεύτηκε ως «Μπαπέ της εποχής του»), Λάτσιο, και Queens Park Rangers. Πρώτος σκόρερ Super League (2010, 2011) και MVP στην Ελλάδα, κατέκτησε Champions League και FA Cup με Λίβερπουλ, ενώ αντιμετώπισε σοβαρούς τραυματισμούς που όμως δεν καθυστέρησαν τη λαμπρή του καριέρα.

1982 – Αλέξανδρος Τζόρβας, Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, γεννημένος στην Αθήνα. Τερματοφύλακας με σπουδαία θητεία στον Παναθηναϊκό και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, αγωνίστηκε σε Euro 2008, Μουντιάλ 2010 (όπου ήταν βασικός σε όλους τους αγώνες) και Euro 2012. Έπαιξε ακόμα σε ΟΦΗ, Παλέρμο, Τζένοα, Απόλλωνα Σμύρνης και NorthEast United στην Ινδία. Μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα, αφοσιώθηκε στην αγροτική ζωή, δημιουργώντας το Κτήμα Τζόρβα στη Λακωνία, και το 2024 εμφανίστηκε ως επιστάτης στη «Φάρμα».

1990 – Μάριο Μπαλοτέλλι (Mario Balotelli), εκρηκτικός Ιταλός ποδοσφαιριστής γεννημένος στο Παλέρμο από γονείς με καταγωγή από τη Γκάνα. Έγινε σύμβολο τόσο για το ταλέντο του ως σέντερ φορ με δύναμη, ταχύτητα και γερό σουτ, όσο και για τις εκκεντρικές του αντιδράσεις. Έχει κατακτήσει Champions League με την Ίντερ (2010), Premier League με τη Manchester City και άφησε εποχή με την Ιταλία, σκοράροντας δύο γκολ στον ημιτελικό του Euro 2012 κόντρα στη Γερμανία – ο θρυλικός πανηγυρισμός του χωρίς μπλούζα έγινε viral. Αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο συζητημένους ποδοσφαιριστές της δεκαετίας, γνωστός για τις ατάκες «Why always me?» και την αλληλεπίδρασή του με ΜΜΕ και φιλάθλους.

1992 – Κάρα Ντελεβίν (Cara Delevingne), αγγλίδα ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια, γεννημένη στο Χάμερσμιθ του Λονδίνου στις 12 Αυγούστου. Θεωρείται εμβληματική φιγούρα της γενιάς των millennials, γνωστή για τα εκκεντρικά φρύδια, την gender-fluid αισθητική, αλλά και τις τολμηρές εξομολογήσεις της για ψυχική υγεία, πανσεξουαλικότητα και κατάθλιψη. Δύο φορές «Μοντέλο της Χρονιάς» (2012, 2014), έλαμψε σε Victoria’s Secret, Burberry, Chanel, και σε ταινίες όπως «Suicide Squad» και «Valerian». Χαρακτηρίζεται για τη γενναιότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις προσωπικές προκλήσεις, σπάζοντας ταμπού στη μόδα και τον κινηματογράφο.

Θάνατοι

1613 – Βιτσέντζος Κορνάρος, εμβληματικός κρητικός ποιητής της Αναγέννησης, γεννημένος στη Σητεία το 1553. Έγραψε το αριστούργημα «Ερωτόκριτος», το οποίο θεωρείται το κορυφαίο κείμενο της κρητικής λογοτεχνίας, παντρεύοντας υπέροχα τη δημοτική γλώσσα με τα ιδανικά της αγάπης, ηρωισμού και ελευθερίας. Χαρακτηρίστηκε από τη βαθιά ανθρωπιά και τον πλούτο της έκφρασης, εμπνέοντας ακόμα τη νεοελληνική ποίηση και μουσική, ενώ συντέλεσε στην αναγνώριση της κρητικής διαλέκτου ως εθνικού λογοτεχνικού εργαλείου.

1957 – Δημήτριος Λαμπράκης, κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης, γεννημένος στο Βάμο Χανίων. Ιδρυτής του θρυλικού «Συγκροτήματος Λαμπράκη», διαμόρφωσε τον εγχώριο Τύπο με έντυπα όπως «Το Βήμα», «Τα Νέα» και «Οικονομικός Ταχυδρόμος». Υπήρξε νοσοκόμος στον Μακεδονικό Αγώνα, διακρίθηκε για το θάρρος του και πολέμησε υπέρ της ελευθερίας. Διώχθηκε για τις πολιτικές του θέσεις, φυλακίστηκε και επηρέασε όσο λίγοι τη δημόσια ζωή και το δημοσιογραφικό ήθος της χώρας.

Φώτης, Φωτεινός