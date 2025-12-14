Ταξίδι για την πώληση του Άρη

Μεγάλο παιχνίδι σήμερα για τον Άρη με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, τον Θοδωρή Καρυπίδη όμως δεν τον απασχολεί μόνο αυτό. Τον απασχολεί και το ενδεχόμενο πώλησης της ΠΑΕ και αυτό φαίνεται και από τα ταξίδια του στις ΗΠΑ το τελευταίο διάσημα. Ο επικεφαλής της ΠΑΕ ξέρει καλύτερα από όλους πως για τον ίδιο το κλίμα είναι πολύ βαρύ πλέον και ετοιμάζει την έξοδό του, την αποχώρησή του από την ομάδα και γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Καρυπίδης φέρεται να ζητάει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ για να πουλήσει τον Άρη και μέχρι το τέλος της σεζόν αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στους «κίτρινους».

Οργή Μαρινάκη

Έξαλλος είναι με τη διαιτησία ο Βαγγέλης Μαρινάκης και σύντομα αναμένεται να πάρει πρωτοβουλίες. Αυτό γράφουν οι Πορτογάλοι για τη Ρίο Αβε, μετά και την ήττα από τη Βιτόρια Γκιμαράες, σε ένα παιχνίδι στο οποίο αποβλήθηκαν ο προπονητής Συλαϊδόπουλος και ο Βρουσάι. Και στην Ελλάδα, όμως, τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλύτερα. Μπορεί στον Ολυμπιακό να μην έχουν παράπονα σαν κι αυτά της Ρίο Άβε στην Πορτογαλία, παρακολουθούν όμως με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα γίνονται σε ΕΠΟ – ΚΕΔ και δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για κάποια σφυρίγματα σε συγκεκριμένους αγώνες το τελευταίο διάστημα.

Δεν είναι μόνη η ΑΕΚ

Επικίνδυνο παιχνίδι σήμερα για την ΑΕΚ στο Αγρίνιο, κόντρα στον Παναιτωλικό που έχει δυσκολέψει όλους τους μεγάλους φέτος. Στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων» πιστεύουν ότι η διαιτησία θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την αποστολή τους και δηλώνουν έτοιμοι για όλα. Η Ένωση, πάντως, δεν είναι η μοναδική ομάδα που έχει θέμα με τον Λανουά και γενικά με την ΕΠΟ. Υπάρχουν κι άλλες που είναι δυσαρεστημένες από την κατάσταση που επικρατεί και στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του Ηλιόπουλου, ο οποίος κινείται με βάση το γράμμα του νόμου σε ό,τι αφορά την κάθε πρωτοβουλία που παίρνει η ΠΑΕ. Και έτσι θα συνεχίσει μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος της αποχώρησης του Λανουά.

Τσιμίκας για Ολυμπιακό

Η φετινή σεζόν δεν πάει καθόλου καλά για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος δεν παίζει στη Ρόμα και ενδέχεται να επιστρέψει πρόωρα στη Λίβερπουλ, στην οποία δεν υπολογίζεται. Ο διεθνής αριστερός μπακ-χαφ σκέφτεται πιο σοβαρά από ποτέ το ενδεχόμενο επαναπατρισμού και σε αυτό το πλαίσιο έχει φροντίσει να στείλει το σχετικό μήνυμα στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι και η πρώτη επιλογή του. Ο Τσιμίκας ξέρει ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον κι από άλλη ή κι από άλλες ελληνικές ομάδες, η προτεραιότητά του όμως είναι η επιστροφή του στον Πειραιά. Και αν υπάρξει, τελικά, πώληση του Ορτέγκα ή του Μπρούνο, ο δρόμος θα ανοίξει.

Προβληματισμός ΕΠΟ για διαιτησία

Προβληματισμός επικρατεί στην ΕΠΟ για την κατάσταση με την ελληνική διαιτησία, μετά τις τελευταίες αλλαγές της UEFA. Το πρόβλημα για την ελληνική ομοσπονδία δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υποβιβάστηκε από την κατηγορία Elite ο Σιδηρόπουλος, αλλά και το γεγονός ότι δεν προβιβάστηκε κανείς σε αυτή. Η Ελλάδα δεν έχει δικό της Elite διαιτητή, άρα θα πρέπει να συνεχίσουν να έρχονται ξένοι για τα ντέρμπι, καθώς κανείς ή σχεδόν κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Και αν κρίνουμε από τους ξένους που φέρνει ο Λανουά και το πώς σφυρίζουν αυτοί, οι τόνοι θα ανέβουν κι άλλο στη συνέχεια.

Και Έλληνας στη λίστα του ΠΑΟΚ

Τα χαμόγελα δίνουν και παίρνουν στον μπασκετικό ΠΑΟΚ μετά τη μεταβίβαση των μετοχών και τις μεταγραφές που έχει ήδη ολοκληρώσει ο Αριστοτέλης Μυστακίδης. Μεταγραφές στις οποίες θα δοθεί συνέχεια προσεχώς και δεν θα πρόκειται μόνο για ξένους. Στη λίστα του «δικεφάλου του βορρά» υπάρχει και το όνομα Έλληνα παίκτη, ο οποίος μάλιστα αγωνίζεται στη Euroleague. Τα πράγματα, όμως, στην ομάδα του δεν είναι και τόσο καλά για τον ίδιο και στον ΠΑΟΚ θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν για να τον πείσουν να πει το «ναι», δίνοντάς του πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλα πιθανά…