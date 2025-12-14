Η αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό για τη14η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (14/12).
Οι «ερυθρόλευκοι είναι στην 1η θέση -στο +2 από τον ΠΑΟΚ και στο +3 από την ΑΕΚ- και θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν εκεί, ενώ οι «κίτρινοι» προέρχονται από την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και θέλουν το αποτέλεσμα που θα φέρει αλλαγή κλίματος.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Σασουόλο Serie A
14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Αστέρας Aktor Greek Super League 2
14:30 Novasports 2HD Σάλκε – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Οβιέδο La Liga
15:30 Novasports Start Άγιαξ – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ Premier League
16:00 Novasports 5HD Σάντερλαντ – Νιούκαστλ Premier League
16:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Νάπολι Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Ολυμπιακός Stoiximan GBL
16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Μπιλμπάο La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ Premier Sports Cup
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΑΕΚ Stoiximan Super League
17:45 Novasports 6HD Άλκμααρ – Εξέλσιορ Eredivisie
18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών
18:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Λιντς Premier League
18:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Μάιντς Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Βιγιαρεάλ La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
20:00 Novasports Prime Άρης – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μανρέσα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
20:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Στουτγκάρδη Bundesliga
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκόπουλο – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ιντιάνα Πέισερς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Αλβέρκα Liga Portugal